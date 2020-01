La Juventus, dopo la vittoria contro la Roma in trasferta, cerca di mantenere la striscia di vittorie in Serie A nella partita contro il Parma, reduce da una vittoria in casa contro il Lecce. Sarri avrebbe scelto di non schierare il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo, ma di mettere in campo Ramsey alle spalle di Dybala e Ronaldo. L'allenatore Juventino, secondo le molte probabilità, sceglierà il 4-3-1-2. Tornerà Pjanic, con Bentancur fuori per la squalifica, mentre in difesa troveremo la coppia Bonucci-De Ligt.

Per il Parma, D'Aversa, sceglierà molto probabilmente il modulo 4-3-3, con il tridente d'attacco Kucka-Inglese e il neo Juventino Kulosevski; l'allenatore del Parma dovrà rinunciare alla velocità di Gervinho in fase offensiva.

Juventus-Parma: le probabili formazioni

- Probabile formazione Juventus: 4-3-1-2

Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Ronaldo

A Disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Coccolo, Emre Can, Pjaca, Bernardeschi, Douglas Costa, Higauin.

- Probabile formazione Parma: 4-3-3

Sepe, Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Barillà, Hernani, Kurtic, Kucka, Inglese, Kulosevski.

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Brugman, Scozzarella, Laurini, Cornelius, Sprocati.

Live Juventus-Parma: dove vederla in tv

Juventus-Parma, in programma alle 20.45, sarà visibile per gli abbonati Sky in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A, canale 249.

Potrai seguire la diretta streaming su Sky Go.