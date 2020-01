La Juventus, dopo la vittoria in campionato contro il Parma, a distanza di una settimana esatta si ritrovano in campo di nuovo a giocare per la Coppa Italia. Questa volta la squadra da battere sarà la Roma che arriva da una vittoria contro il Genoa. La squadra di Sarri dovrà tener conto della chiave Cristiano Ronaldo che, contro il Parma, non solo ha portato la propria squadra alla vittoria, ma ha anche allungato di +4 la posizione dall'Inter.

Sarri avrebbe scelto il tridente d'attacco con Costa-Higuain-Ronaldo mentre Dybala starebbe fuori così come De Ligt.

Fonseca ha detto che la Roma ha buone probabilità di vincere questa partita , per questo ha scelto il 4-3-1-2. Il tecnico della Roma avrà a disposizione Kalinic con Ünder, Lorenzo Pellegrini e Kluivert alle sue spalle.

Juventus-Roma: le probabili formazioni

JUVE (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

ALL.: Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Kalinic. ALL.: Fonseca.

Juventus-Roma: dove vederla in tv

Juventus-Roma, in programma alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in diretta su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay.