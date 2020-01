La stagione dell'Inter ha messo inevitabilmente in luce i migliori elementi della rosa, con alcuni giocatori rigenerati anche dalla cura di Antonio Conte. Altri, invece, si sono confermati su altissimi livelli come Milan Skriniar. Lo slovacco, dopo le iniziali difficoltà riscontrate per il passaggio alla difesa a tre, sembra in netta ripresa anche se il meglio di sé riesce a darlo quando gioca sul centro destra, come successo ieri contro il Napoli. Uno dei club da sempre interessati a lui è il Manchester City, che già a gennaio 2018, pochi mesi dopo il suo approdo a Milano, aveva fatto un tentativo per strapparlo ai nerazzurri.

Tentativo che sarà fatto anche la prossima estate viste le difficoltà riscontrate nel reparto arretrato.

Il Manchester City punta Skriniar

Il Manchester City avrebbe messo nuovamente nel mirino Milan Skriniar. L'Inter non si priverà mai di uno dei suoi migliori elementi a stagione in corso. Per questo motivo i Citiziens faranno un tentativo per il centrale slovacco la prossima estate. Il club inglese è da sempre un estimatore del giocatore, tanto che già a gennaio 2018 aveva messo sul piatto sessantacinque milioni di euro.

Proposta rifiutata nonostante il club nerazzurro fosse nel pieno del settlement agreement con la Uefa.

Skriniar, infatti, è sempre stato ritenuto come unico incedibile della rosa nerazzurra. Il City, però, farà di tutto per cercare di convincere l'Inter a privarsene. Gli inglesi sono in emergenza nel reparto arretrato e Laporte tornerà a disposizione solo il prossimo mese. Il tecnico dei Citiziens, Pep Guardiola, ha sottolineato come non si farà nulla a gennaio ma le cose cambieranno a giugno. A quel punto il club inglese non si porrà limiti per cercare di assecondare le richieste del proprio allenatore.

La richiesta dell'Inter

Stando a quanto riportato dal Mirror, il City sarebbe pronto a tutto per portare in Inghilterra Milan Skriniar. Lo slovacco, inoltre, non sarebbe l'unico obiettivo che milita nelle fila dell'Inter, visto che nel mirino ci sarebbe anche Lautaro Martinez.

Per l'argentino, però, potrebbe non essere necessaria una trattativa visto che, anche se l'Inter lo ritiene incedibile, al momento il Toro ha una clausola rescissoria da centodieci milioni di euro. Diverso, invece, il discorso relativo all'ex Sampdoria, con i nerazzurri che non vorrebbero cederlo se non per offerte fuori dal mercato. Proposta che, nel caso, dovrebbe essere superiore ai cento milioni di euro. Una cifra che farebbe realizzare una plusvalenza monstre avendo acquistato il classe 1995 dalla Sampdoria per quindici milioni di euro più il cartellino di Caprari, valutato altri quindici milioni.