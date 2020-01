Non starà comprando mezzo Real Madrid (parafrasando Antonio Conte), ma di certo l'Inter continua ad essere molto attiva sul mercato di gennaio. Dopo aver acquistato Ashley Young e Victor Moses, e in attesa dell'ufficializzazione di Eriksen, la società milanese starebbe pensando di puntellare ulteriormente il reparto di centrocampo. In questo caso, però, un'altra operazione in entrata sarebbe possibile solo a fronte di una cessione, e in quest'ottica il principale indiziato a salutare la Pinetina sarebbe Matias Vecino.

Circola anche il nome del suo possibile sostituto: il cileno del Bayer Leverkusen Aranguiz.

Il 28enne uruguaiano, ormai in rotta di collisione con Conte, sarebbe ben lieto di cambiare aria già in questa sessione invernale del Calciomercato. In queste ultime ore si sta facendo un gran parlare di un interesse dell'Everton allenato da Carlo Ancelotti. Gli inglesi finora si sarebbero detti disposti a mettere sul piatto circa 14 milioni di euro, una cifra che però non convincerebbe molto i dirigenti interisti.

L'amministratore delegato Beppe Marotta, infatti, avrebbe chiesto fin da subito 25 milioni per concludere l'affare, ma accetterebbe anche una somma intorno ai 20 milioni.

Al momento non sarebbe ancora arrivata la fumata bianca, ma se l'Everton dovesse decidere di alzare l'iniziale proposta economica, non si esclude che si possa trovare l'intesa a stretto giro. In questo caso, con Vecino pronto a diventare un nuovo protagonista della Premier League, si libererebbe un posto nell'organico nerazzurro per un nuovo centrocampista.

L'Inter avrebbe individuato in Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen) il sostituto ideale dell'ex Fiorentina. Dunque, dopo aver accarezzato (e poi abbandonato) il sogno di strappare Vidal al Barcellona, il club del Gruppo Suning potrebbe piombare su un altro cileno.

Inter: tentativo per Aranguiz se parte Vecino

Aranguiz gioca nel Bayer Leverkusen dal 2015, e in questi anni è riuscito a diventare uno degli "intoccabili" della compagine tedesca.

Nonostante abbia accumulato finora 21 gettoni di presenza tra campionato e coppe, quest'inizio di 2020 non è stato memorabile a causa di un problema muscolare che ne sta condizionando il rendimento. Il trentenne cileno andrà in scadenza di contratto a giugno, e il suo procuratore ha già comunicato che non ha alcuna intenzione di firmare il rinnovo perché il suo assistito gradirebbe iniziare una nuova esperienza professionale altrove.

Siccome pare che il centrocampista sudamericano piaccia molto alla corazzata Bayern Monaco, l'Inter vorrebbe ripetere quanto già fatto con Eriksen: anticipare la concorrenza a gennaio, versando una somma contenuta per il calciatore senza attendere che si liberi in estate a parametro zero.

Dunque, sembra proprio che, sfumato Arturo Vidal, nel destino della squadra nerazzurra ci sia comunque un cileno per la mediana, ma stavolta risponderebbe al nome di Charles Aranguiz.