L'Inter è molto attiva sul fronte mercato in questi ultimi giorni. I nerazzurri potrebbero definire due cessioni in questi giorni, con Matteo Politano verso il Napoli e Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, verso il Flamengo. Non è escluso, però, che possa arrivare anche una terza cessione. Un altro giocatore in uscita, infatti, sarebbe Matìas Vecino, che non rientra più nei piani del tecnico nerazzurro, Antonio Conte. L'ex Fiorentina è rimasto fuori dai convocati anche per la sfida contro il Cagliari e su di lui ci sarebbe il forte interesse dell'Everton, a caccia di un rinforzo importante in mezzo al campo.

Inter pronta a cedere Vecino

L'Inter potrebbe cedere anche Matìas Vecino in questa sessione di Calciomercato. Il centrocampista uruguaiano non ha convinto il proprio tecnico, Antonio Conte, nonostante abbia trovato molto spazio nella prima parte della stagione, in particolar modo da ottobre a dicembre, complici i gravi infortuni subiti da Stefano Sensi e Nicolò Barella. Alla base della rottura ci sarebbe anche uno screzio avuto tra i due alla vigilia della gara di coppa Italia contro il Cagliari.

Si era parlato di un possibile scambio con il Napoli che avrebbe visto coinvolto Allan, ma l'ipotesi è naufragata. Vecino, però, ha estimatori in Premier League e il club maggiormente interessato sarebbe l'Everton. Toffees che cercano un rinforzo importante in mezzo al campo per cercare la rimonta per strappare un piazzamento europeo in Premier League. Squadra di Carlo Ancelotti che avrebbe compiuto lo scatto decisivo, portandosi avanti a tutte le altre pretendenti.

Il centrocampista uruguaiano, dal suo canto, avrebbe dato già il proprio placet al trasferimento in Inghilterra in questa sessione di calciomercato.

La trattativa

Non è stato ancora trovato l'accordo definitivo tra Inter e Everton per Matìas Vecino, ma l'intesa non sembra così lontana. I nerazzurri per il suo cartellino chiedono venti milioni di euro, puntando a realizzare anche una piccola plusvalenza.

Il giocatore, infatti, era stato acquistato nell'estate del 2017 pagando la clausola rescissoria da ventiquattro milioni di euro alla Fiorentina.

Gli inglesi, fino ad ora, sono arrivati ad offrire quindici milioni di euro ma non sono esclusi rilanci nelle prossime ore. Con l'aggiunta di qualche bonus l'operazione potrebbe andare in porto. Il centrocampista uruguaiano, infatti, ormai è ai margini della squadra di Antonio Conte e restare, con l'arrivo anche di Eriksen, sarebbe controproduttivo per tutte le parti coinvolte. Una sua partenza, inoltre, potrebbe portare il club meneghino a muoversi nuovamente in entrata, con i nomi di Vidal e De Paul sempre caldi sul taccuino di Ausilio e Marotta.