Questa mattina, la Juventus si è allenata in vista della gara contro il Napoli. I bianconeri hanno lavorato prima sulla parte atletica e tecnica, poi hanno utilizzato il pallone e hanno effettuato una seduta tattica, nel quale hanno iniziato a provare alcuni schemi da riproporre nel match di domenica sera conto il Napoli. Per questo match Maurizio Sarri sembra intenzionato a riproporre il 4-3-1-2 e in attacco ci dovrebbe essere il ritorno di Paulo Dybala. Il numero 10 juventino ovviamente affiancherà Cristiano Ronaldo, mentre alle loro spalle dovrebbe esserci Aaron Ramsey che sembra in netto vantaggio su Douglas Costa e Gonzalo Higuain.

Entrambi dovrebbero partire dalla panchina e nel caso potrebbero entrare a gara in corso.

La Juventus pensa alla prossima partita

La Juventus è concentrata già sulla sfida di domenica contro il Napoli. Infatti, i bianconeri hanno messo subito in archivio la vittoria di Coppa Italia per proiettarsi sul campionato. La sensazione è che per questa partita, la Juventus farà qualche cambio di formazione. Maurizio Sarri, per la gara contro il Napoli, sembra orientato a schierare un trequartista che garantisca maggiore equilibrio, per questo motivo Aaron Ramsey sembra favorito su Gonzalo Higuain.

Il tecnico potrebbe anche puntare sul tridente pesante, ma sembra più probabile il ritorno al 4-3-1-2. Ma i dubbi in casa Juventus non riguarderanno solo l'attacco. Infatti, a centrocampo ci sarà il ritorno di Rodrigo Bentancur e insieme a lui agirà Miralem Pjanic, ma resta da capire chi si muoverà come mezzala sulla sinistra. Al momento è aperto il ballottaggio tra Adrien Rabiot e Blaise Matuidi. Quest'ultimo sembra leggermente favorito sul numero 25 juventino.

Anche se nelle ultime settimane Adrien Rabiot è apparso in grande crescita e dunque non è da escludere che alla fine Maurizio Sarri possa optare per lui. Inoltre, a centrocampo ci sarebbe anche l'opzione Federico Bernardeschi che però sta lavorando per diventare una mezzala e perciò sembra difficile che il tecnico della Juventus possa schierarlo dal primo minuto in un match così delicato.

La Juventus ritroverà de Ligt

Nella gara di Coppa Italia contro la Roma, Maurizio Sarri ha deciso di far rifiatare Matthijs de Ligt e al suo posto ha giocato Daniele Rugani. Il numero 24 bianconero ha ben figurato al fianco di Leonardo Bonucci. Ma contro il Napoli accanto al Capitano della Juventus ci sarà il ritorno di Matthijs de Ligt. Mentre le scelte sulle fasce saranno obbligate visto le assenze di Danilo e De Sciglio. Perciò contro il Napoli toccherà ancora a Juan Cuadrado e Alex Sandro. In porta, invece, ci sarà il rientro di Wojciech Szczesny.

I tifosi della Juventus hanno incontrato Dybala

Questo pomeriggio, alcuni tifosi della Juventus hanno avuto la fortuna di incontrare Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero, dopo l’allenamento di oggi, si è recato al Megastore proprio per incontrare i suoi sostenitori. L’entusiasmo per Paulo Dybala era altissimo e i tifosi juventini hanno inondato d’affetto la Joya.

La Juventus sabato partirà verso Napoli

Quella di sabato sarà una giornata molto intensa per la Juventus. Infatti, domani, i bianconeri si alleneranno al JTC e successivamente la squadra lascerà il centro sportivo della Continassa per recarsi all'aeroporto di Torino Caselle.

Dunque, nella giornata di sabato la Juventus si imbarcherà sul volo che la porterà a Napoli. Inoltre, domani, ci sarà anche la conferenza stampa di Maurizio Sarri che sarà svolta alle ore 13:15.