La Juventus avrebbe imbastito uno scambio di mercato con il Paris Saint Germain. Per molti mesi si è parlato di una trattativa fra i due club che riguardava Emre Can e Leandro Parades, ma in realtà l'idea nata tra la due società non riguarda questi due giocatori. L'affare che avrebbe preso quota è relativo ad uno scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. Questa trattativa, secondo Sky Sport, sarebbe in fase avanzata e i due giocatori si trasferirebbero nelle nuove squadre a titolo definitivo.

Inoltre, in casa Juventus resta da capire quale sarà il futuro di Emre Can che potrebbe lasciare il club bianconero. Nelle ultime ore si sarebbe anche parlato di un possibile scambio tra il centrocampista tedesco e Ivan Rakitic. Il nome del croato circola sempre in orbita bianconera, ma al momento la trattativa con il Barcellona non starebbe decollando.

Mattia De Sciglio verso Parigi

Il mercato della Juventus potrebbe dunque non essere chiuso. Nelle ultime ore Fabio Paratici avrebbe deciso di sfruttare un succosa possibilità di scambio.

La Juventus avrebbe avviato una trattativa con il PSG e le due società si sarebbero sedute ad un tavolo per parlare di Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. Il terzino italiano è uno dei pallini di Leonardo, ds del club francese. Il dirigente ex Milan, già nella scorsa estate, si sarebbe fatto avanti con la Juventus proprio per avere Mattia De Sciglio, ma ad agosto i due club non riuscirono a trovare un accordo.

Adesso, invece, le possibilità che il terzino italiano possa sbarcare in Francia sembrano molto alte. Proprio, nella giornata di ieri, Fabio Paratici ha incontrato Branchini, agente di Mattia De Sciglio, proprio per parlare del futuro del giocatore e per discutere di questa opportunità di mercato.

La Juventus pronta ad accogliere un vice-Sandro

Paratici sarebbe inoltre al lavoro per portare a Torino Layvin Kurzawa.

L'esterno francese è un mancino puro e questo potrebbe garantire a Maurizio Sarri di avere un'alternativa ad Alex Sandro. Si tratta a tutti gli effetti di un tassello mancante nella rosa dei campioni d'Italia se consideriamo che in caso di assenza dell'esterno brasiliano ad oggi l'allenatore della Juventus era stato costretto ad adattare uno fra Danilo e Mattia De Sciglio. Con l'eventuale arrivo di Kurzawa, Maurizio Sarri avrebbe due terzini da utilizzare sulla destra e due mancini e per lui sarebbe una risorsa in più. IIl nome del francese era già stato accostato alla Juventus visto che il suo contratto è in scadenza a giugno 2020 e c'era dunque la possibilità che la prossima estate approdasse a Torino a parametro zero.

Novità video - Juve-PSG, scambio De Sciglio-Kurzawa ipotesi concreta Clicca per vedere

In tal modo, invece, si cercherà di dare a Sarri una risorsa in più a stagione in corso.

Il futuro di Emre Can

Pertanto la Juventus potrebbe cedere a titolo definito Mattia De Sciglio, ma la sua potrebbe non essere l'unica partenza. Infatti, va monitorata anche la situazione di Emre Can. Il tedesco non sta trovando molto spazio e per questo motivo starebbe meditando di lasciare la Juventus. Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Borussia Dortmund che lo vorrebbe acquistare a titolo definitivo. In caso di partenza di Emre Can resta da capire se la Juventus cercherà un nuovo centrocampista oppure no.

Dunque, non è da escludere che questi ultimi giorni di mercato possano riservare qualche sorpresa per il club bianconero.