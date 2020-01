La Juventus, in questa sessione di mercato, non sembra intenzionata a fare grandi operazioni di mercato. Anche se la situazione di alcuni giocatori bianconeri va monitorata con attenzione. Infatti, Emre Can non sta trovando spazio e Maurizio Sarri lo sta utilizzando davvero di rado. Per questo motivo, il tedesco potrebbe lasciare la squadra già a gennaio.

Il giornalista Rai, Paolo Paganini ha proprio parlato su Twitter della situazione del numero 23 juventino e ha spiegato che Fabio Paratici, qualora dovesse cedere il tedesco, potrebbe pensare ad Allan.

Inoltre, il cronista ha sottolineato che la Juventus monitora sempre con grande attenzione la situazione di Paul Pogba.

La Juventus potrebbe cedere Can

Il futuro di Emre Can potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il tedesco non sta trovando spazio e per questo motivo starebbe pensando di lasciare Torino.

Il giornalista, Paolo Paganini, su Twitter, ha parlato proprio del futuro di Emre Can sottolineando che il ragazzo vorrebbe lasciare la Juventus e per questo motivo la società sarebbe entrata nell'ottica di poter monetizzare dalla sua cessione.

Inoltre, stando a quanto afferma il cronista Rai sul centrocampista tedesco ci sarebbe l'interesse di Everton, Borussia Dortmund e Paris Saint - Germain. Ma Paolo Paganini, nel suo tweet, ha anche parlato di un possibile sostituto di Emre Can. Infatti, secondo il giornalista bisognerà fare attenzione al nome di Allan che sarebbe in uscita dal Napoli.

La #Juventus sta entrando nell’ottica di monetizzare la cessione di #EmreCan visto che lui vuole andarsene. 3 squadre in corsa: #Everton #BorussiaDortmund #Psg resta da capire poi chi sarà il sostituto. Attenzione ad #Allan in uscita dal #Napoli A domani.👍😴 — Paolo Paganini (@PaPaganini) January 20, 2020

La Juventus sarebbe sempre sulle tracce di Pogba

Il nome di Paul Pogba viene spesso accostato alla Juventus. Infatti, in estate, il francese potrebbe lasciare il Manchester United e per lui si potrebbe anche scatenare un'asta.

La Juventus sarebbe molto interessata a Paul Pogba, come ha rivelato Paolo Paganini. Secondo il cronista, i bianconeri sarebbero in corsa per il francese ma solo a certe condizioni.

Infatti, la Juventus ha ceduto Pogba per 120 milioni e difficilmente spenderà 240 per riacquistarlo. Dunque questa operazione si potrebbe fare solo a determinate condizioni economiche e comunque dovrebbe essere una trattativa che si svilupperà più a giugno.

Buongiorno. La #Juventus,ripeto, è in corsa per #Pogba ma solo a certe condizioni. Di certo, da quello che mi è stato detto, la Juventus non vende Pogba a 120 per ricomprarlo a 240. O nell’operazione entrano in ballo alcuni giocatori o punterà altri obiettivi — Paolo Paganini (@PaPaganini) January 21, 2020

In stand-by lo scambio tra la Juventus e il Barcellona

La Juventus, in questa sessione di mercato, si muoverà solo se ci fossero delle vere opportunità di mercato.

Nelle ultime ore non si è parlato solo della possibile cessione di Emre Can, ma anche di un possibile scambio tra i bianconeri e il Barcellona tra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic.

Ma proprio Fabio Paratici, qualche giorno fa, aveva chiuso a questa possibilità e, nelle ultime ore, pure molti media hanno sottolineato che questa trattativa è in stand-by. Infatti, ci sarebbe una grossa differenza fra domanda e offerta relativamente al conguaglio economico di "differenza" che i blaugrana dovrebbero versare. Inoltre, Ivan Rakitic ha un ingaggio piuttosto alto e la Juventus non sarebbe disposta a dargli un stipendio così elevato. Dunque l'affare, al momento, sembra essere di difficile realizzazione. Anche perché Federico Bernardeschi è più giovane rispetto al centrocampista croato e perciò la Juventus - da una sua possibile cessione - vorrebbe ricavare una buona cifra.