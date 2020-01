Il mercato di gennaio della Juventus non dovrebbe più offrire molte sorprese. Infatti, come aveva detto Fabio Paratici, con l'acquisto di Kulusevski, le trattative per i bianconeri sono da considerarsi terminate. Nei giorni scorsi, molti media hanno parlato di un possibile scambio tra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, ma anche in questo caso non ci sarebbe stato nulla di concreto. Il Barcellona era interessato al numero 33 juventino, ed eventualmente la Juventus per privarsi del suo giocatore avrebbe voluto un cospicuo conguaglio economico.

Inoltre, nelle ultime ore il nome di Federico Bernardeschi è stato inserito in un fantomatico scambio con Paquetà. Ma anche in questo caso sarebbero arrivate delle smentite piuttosto nette. La Juventus non sarebbe interessata al brasiliano.

La Juventus punta su Bernardeschi

Nelle ultime settimane, il nome di Federico Bernardeschi è stato inserito in alcuni scambi di mercato, scambi che però non avrebbero mai scaldato più di tanto la Juventus. I bianconeri, infatti, non sarebbero intenzionati a cedere il loro numero 33 su cui punterebbero.

Perciò gli scambi con Rakitic o Paquetà non avrebbero spinto la Juventus ad intavolare discorsi più approfonditi. Infatti, nella giornata di ieri, è circolata la voce di un possibile scambio tra il brasiliano del Milan e Federico Bernardeschi, ma come hanno rivelato gli uomini mercato di Sky Sport, le società avrebbero smentito l’esistenza di questa trattativa, .

La Juventus potrebbe cedere Emre Can

Un altro nome che nelle ultime settimane è stato piuttosto chiacchierato è quello di Emre Can. Il tedesco non trova spazio nella Juventus e Maurizio Sarri anche in Coppa Italia ha preferito fare esperimenti piuttosto che far giocare l'ex Liverpool. Infatti, contro l'Udinese, il tecnico ha schierato proprio Federico Bernardeschi come mezzala e ha preferito tenere a riposo Emre Can.

Perciò il futuro del tedesco sembra essere lontano da Torino. Su di lui ci sarebbe l'interesse concreto del Borussia Dortmund. Al momento, però, alla Juventus non sarebbe arrivata nessuna offerta ufficiale da parte della società giallonera. Adesso resta da capire se il Borussia Dortmund farà la sua proposta al club bianconero per Emre Can oppure no. La Juventus per il suo centrocampista punterebbe ad incassare una cifra superiore ai 30 milioni. Infatti, in estate per Emre Can ci sarà una clausola rescissoria fissata sui 50 milioni, perciò se il Borussia Dortmund vorrà farsi avanti dovrà fare una buona offerta a livello economico.

Inoltre, il tedesco è uno dei giocatori che rischia il taglio dalla lista Champions e al suo posto dovrebbe esserci Sami Khedira. Per questo motivo il centrocampista ex Liverpool vorrebbe lasciare la Juventus e sarebbe anche disposto ad abbassarsi l'ingaggio pur di agevolare il suo eventuale passaggio al Borussia Dortmund.

La Juventus dovrebbe cedere Pjaca

Nelle prossime ore, Marko Pjaca potrebbe lasciare la Juventus per passare al Cagliari. Il club rossoblu si sarebbe aggiudicato il croato in prestito con diritto di riscatto. Il Cagliari dovrebbe versare 1,5 milioni per avere Pjaca e in caso di riscatto dovrà garantire alla Juventus altri 12 milioni.

L'operazione tra le due società sarebbe in fase di chiusura, anche se le parti starebbero limando gli ultimi dettagli, una volta che il tutto sarà definito il ragazzo potrà sostenere le visite mediche. Inoltre, a Cagliari Marko Pjaca potrebbe trovare maggiore spazio e soprattutto potrebbe rimettersi definitivamente dopo i tanti infortuni che lo hanno falcidiato in queste ultime stagioni.