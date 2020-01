Nelle ultime settimane, alla Juventus viene accostato il nome di Paul Pogba. I tifosi bianconeri sognano il ritorno del francese perché potrebbe dare ancora più qualità alla mediana juventina. Negli ultimi giorni, anche alcuni giocatori della Juventus hanno parlato della possibilità di poter giocare con Paul Pogba. Infatti, dopo la gara contro l'Udinese è stato chiesto a Gonzalo Higuain se il francese sarebbe ben accetto nello spogliatoio bianconero e il Pipita ha sottolineato che tutti i grandi giocatori sono i benvenuti, ma queste sono scelte che spettano alla società.

Oltre al numero 21 della Juventus, anche Paulo Dybala intervistato dalla rivista Otro, ha parlato del suo rapporto con Paul Pogba e del fatto che gli piacerebbe poter giocare nuovamente con lui.

I tifosi della Juventus sognano Pogba

Paul Pogba è uno dei centrocampisti più forti d'Europa e la sua consacrazione l'ha avuta soprattutto negli anni che ha trascorso alla Juventus. Ma nell'estate 2016, il francese si è fatto ingolosire dall'offerta del Manchester United ed ha lasciato Torino. Adesso, però, Pogba non sarebbe più così felice in Inghilterra e nelle ultime settimane si parla moltissimo di un suo addio ai red devils.

I tifosi della Juventus non hanno mai dimenticato il loro ex numero 10 e sperano di poterlo rivedere in bianconero. Con l'addio di Pogba alla Vecchia Signora il numero 10 è finito sulle spalle di Paulo Dybala. La Joya ha un ottimo rapporto con Pogba e perciò ha raccolto con gioia l'eredità lasciatagli dal francese. Quest'oggi, Paulo Dybala ha proprio parlato del rapporto che ha con il centrocampista transalpino: "Io e Paul abbiamo un bel rapporto", ha dichiarato la Joya che poi ha aggiunto che quando Pogba giocava alla Juventus cercavano continuamente un modo di festeggiare nuovi gol.

Dybala ha anche spiegato che le sue esultanze con il francese cambiavano spesso perché segnavano tanti gol. Adesso il numero 10 juventino si augura di poter giocare nuovamente con Pogba: "Spero che un giorno potremo festeggiare insieme di nuovo".

Il sogno di Dybala è vestire la maglia della Juventus

Nell'intervista a "Otro", Paulo Dybala non ha solo parlato di Paul Pogba, ma si è anche soffermato con il suo legame con la Juventus.

Il numero 10 bianconero ha spiegato che cosa rappresenta per lui poter vestire i colori della Vecchia Signora: "Un calciatore sogna sempre di poter arrivare in un club del genere", ha dichiarato Paulo Dybala che poi ha aggiunto che per lui vestire la maglia della Juve è un sogno. Infine, il numero 10 juventino ha sottolineato che il suo desiderio è poter vincere quei titoli che mancano ai bianconeri.

La Juventus, per Dybala merita di conquistare i titoli che le mancano, così come lo merita la gente e lo meritano anche lui e i suoi compagni: "Sogno di vincere qualcosa di importante anche a livello personale in questo club".

La Juventus non pensa al mercato di gennaio

Il nome di Paul Pogba resta in ottica Juventus, ma questo acquisto potrebbe concretizzarsi solo in estate. Infatti, i bianconeri, nella finestra di gennaio non dovrebbero fare nessun acquisto.

Nelle ultime ore si era parlato anche di un possibile scambio tra Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi, ma sia Maurizio Sarri che Fabio Paratici hanno spento queste voci. Infatti, negli ultimi giorni la Juventus e il Barcellona hanno parlato di un possibile scambio fra Matheus Pereira e Marques, ma non hanno discusso di altri calciatori come ha confermato il ds juventino. Infatti, Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport ha spiegato come stanno le cose sul possibile scambio tra il numero 33 juventino e il centrocampista croato: "Non c'è stato nessun interesse concreto né da parte nostra, né da parte loro", ha dichiarato il Chief Officer Football bianconero e dunque, questo scambio tra la Juventus e il Barcellona non dovrebbe andare in porto e i due giocatori dovrebbero rimanere dove sono.

Inoltre, Maurizio Sarri da diverse settimane sta lavorando per trasformare Federico Bernardeschi in una mezzala. Questo esperimento lo si è visto anche nel match di Coppa Italia contro l'Udinese ed è possibile che anche contro la Roma il numero 33 juventino possa agire in mediana.