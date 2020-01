Questa mattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara di stasera alle 20:45 contro il Parma. I bianconeri hanno curato i dettagli in vista della sfida e Maurizio Sarri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione, anche se resta aperto il ballottaggio fra Aaron Ramsey e Gonzalo Higuain.

Infatti, il tecnico della Juventus deve decidere se schierare il tridente pesante oppure se optare per un trequartista che dia maggiore copertura. Le certezze in attacco, invece, sono Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

La Juventus si prepara alla gara contro il Parma

La Juventus, in mattinata, si è data appuntamento alla Continassa per iniziare la marcia di avvicinamento alla gara contro il Parma.

Maurizio Sarri ha ancora alcuni dubbi di formazione e in particolare deve decidere chi schierare in attacco. Infatti, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala saranno sicuramente in campo dal primo minuto, mentre resta da capire chi giocherà insieme a loro: questo dubbio verrà risolto solo a poche ore dalla partita di stasera.

Al momento il posto se lo contendono Aaron Ramsey e Gonzalo Higuain. Con il gallese che sembrerebbe in leggero vantaggio sul Pipita. Anche in mezzo al campo c'è un piccolo dubbio, visto che Adrien Rabiot potrebbe riposare e al suo posto potrebbe giocare Federico Bernardeschi. Al momento il francese sembra essere in vantaggio sul numero 33. Per il resto il centrocampo sarà formato dai die titolarissimi Miralem Pjanic e Blaise Matuidi che mercoledì contro l'Udinese hanno riposato.

La Juventus opta per la difesa titolare

Questa sera, la Juventus confermerà il 4-3-1-2 e la difesa sarà formata dai titolatissimi. Maurizio Sarri in porta ritroverà Wojciech Szczesny, mentre Gianluigi Buffon sarà in panchina e si preparerà per la gara del 22 gennaio contro la Roma. Dunque davanti al portiere polacco agiranno Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Il brasiliano è favorito su Danilo e sarà chiamato agli straordinari vista l'assenza di Mattia De Sciglio, alle prese con un piccolo fastidio muscolare.

Dunque, questa sera, in difesa accanto a Matthijs De Ligt tornerà Leonardo Bonucci che in Coppa Italia aveva goduto di un ritmo di riposo. Mentre Daniele Rugani tornerà in panchina.

Gli impegni della Juventus, però, sono tanti e perciò già a partire dalla gara contro la Roma di Coppa Italia Maurizio Sarri farà sicuramente nuove rotazioni.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

La Juventus convoca 21 giocatori

La Juventus, questa mattina, ha svolto il classico lavoro pre-gara e poi i giocatori sono rimasti in ritiro al JHotel. La squadra riposerà per gran parte del pomeriggio e poi si ritroverà verso le 17 per fare la merenda. Mentre la riunione tecnica verrà effettuata solo pochi minuti prima di lasciare il JHotel per andare all'Allianz Stadium.

Proprio poco prima di dirigersi allo stadio, Maurizio Sarri comunicherà la formazione ai suoi ragazzi e scioglierà definitivamente i dubbi in vista del match odierno.

Per la gara contro il Parma, la Juventus ha convocato 21 giocatori.

Ecco l'elenco degli uomini che sarà a disposizione per la gara di questa sera: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Coccolo; Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot; Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi, Dybala e Pjaca.