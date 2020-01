Queste sono le ultime ore di mercato e le varie squadre stanno cercando di risolvere alcune situazioni, tra questi club c'è anche la Juventus che è al lavoro per capire quale sarà il futuro di Emre Can. Il tedesco potrebbe lasciare Torino, ma questa sembra essere una corsa contro il tempo. Infatti, manca un giorno e mezzo al gong finale del mercato e la Juventus non si priverà di lui se non riceverà la giusta offerta. Fabio Paratici vuole circa 25/30 milioni per cedere Emre Can e non si sposterà da questa cifra.

La Juventus deve capire quale sarà il futuro di Emre Can

Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo del futuro di Emre Can. Il tedesco, con l'arrivo di Maurizio Sarri, ha perso terreno nelle gerarchie dei bianconeri e fino ad ora ha giocato davvero poco. Il feeling tra Emre Can e il tecnico non sembra mai essere scattato e la sua esclusione dalla lista Champions è stato un punto di non ritorno. La frattura fin da subito è sembrata insanabile e le poche volte che Emre Can è sceso in campo non ha dato le risposte che ci si aspettava.

Per tutto il mese di gennaio si è parlato di una sua possibile partenza, ma ad oggi non è ancora arrivata l'offerta che ha fatto vacillare la Juventus. Su Emre Can ci sarebbe il forte interesse del Borussia Dortmund, ma i tedeschi per sferrare l'attacco decisivo dovranno cedere uno o due giocatori. Il club giallonero sa che per accontentare la Juventus ci vogliono 25/30 milioni e se non arriverà questa cifra Fabio Paratici non farà partire Emre Can.

Inoltre, i bianconeri ad oggi hanno 20 giocatori di movimento e 3 portieri, perciò non hanno necessità di cedere I propri calciatori. La Juventus, dunque potrebbe tenere Emre Can.

La Juventus, in queste ore, cercherà di capire se Emre Can lascerà Torino oppure no. Qualora, il tedesco dovesse partire i bianconeri non faranno nuovi acquisti a centrocampo e andranno avanti con i giocatori che hanno a disposizione e, se ci sarà la necessità, sfrutteranno i giovani dell’Under 23.

La Juventus non dovrebbe cedere Bernardeschi né De Sciglio

In questa sessione di mercato, non si è parlato solo di Emre Can, ma anche un altro giocatore della Juventus è stato al centro di alcune voci: si tratta di Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino è stato coinvolto da alcune testate in un'ipotesi di scambio con Ivan Rakitic. Ma la Juventus per privarsi di Bernardeschi voleva un robusto conguaglio. Il Barcellona, però, non si è spinto oltre i 10 milioni e perciò la società torinese ha preferito non portare avanti i contatti. Inoltre, Maurizio Sarri sta trasformando Bernardeschi in una mezzala e sembra intenzionato a puntare ancora sul suo talento.

Nelle ultime giorni, però, si era parlato di un altro scambio che poteva veder coinvolto il numero 33 juventino. Infatti, alcuni avevano ipotizzato uno scambio tra la Juventus e il Milan fra Federico Bernardeschi e Paquetà. Anche questa ipotesi, però, è stata smentita e il giocatore classe '94 dovrebbe rimanere a Torino fino a fine stagione.

Anche Mattia De Sciglio continuerà a vestire il bianconero, visto che Fabio Paratici ha preferito non proseguire la trattativa con il Paris Saint - Germain. Il club francese voleva fare uno scambio tra il numero 2 juventino e Layvin Kurzawa, ma anche in questo caso i bianconeri hanno preferito puntare ancora sul terzino italiano.

De Sciglio è più duttile del francese, visto che può giocare sia a destra che a sinistra. L'ex Milan consente quindi a Maurizio Sarri di far riposare sia Juan Cuadrado che Alex Sandro.