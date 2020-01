Questo pomeriggio la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara contro la Roma. I bianconeri sono scesi in campo dopo le 14:30 e si sono dedicati in parte alla tattica. Maurizio Sarri non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione in vista del match di domani. Infatti mercoledì mattina la Juventus farà la rifinitura in vista della partita di Coppa Italia e il tecnico toscano deciderà definitivamente i titolari da schierare contro la Roma. La sensazione è che ci saranno alcuni cambi a cominciare dalla porta dove dovrebbe giocare Gianluigi Buffon.

Anche a centrocampo e in attacco è possibile che ci siano novità: in mezzo al campo dovrebbe esserci il rientro di Rodrigo Bentancur in posizione da mezzala. Ma le situazioni che vanno maggiormente monitorate in casa Juventus riguardano i terzini, visto che Juan Cuadrado ieri non si è allenato a causa della febbre, mentre Alex Sandro ha accusato un problema al costato. Oggi il colombiano era sfebbrato, ma si è allenato in palestra e non è sceso in campo visto che faceva troppo freddo. Il numero 16 juventino però dovrebbe recuperare per la gara di Coppa Italia.

Il brasiliano invece resta in dubbio e solo domani, quando verrà diramata la lista dei convocati, si saprà se sarà a disposizione.

Emergenza terzini per la Juventus

Domani 22 gennaio la Juventus svolgerà la rifinitura mattutina in vista della gara contro la Roma e Maurizio Sarri valuterà le condizioni di tutti i suoi giocatori e solo dopo questo allenamento deciderà chi schierare contro la Roma. La situazione più complicata riguarda i terzini visto che Mattia De Sciglio è indisponibile, mentre Juan Cuadrado e Alex Sandro non sono al top.

Il colombiano però sembra in fase di guarigione visto che ha solamente avuto un attacco influenzale. Alex Sandro invece ha un problema al muscolo trasverso e dunque ancora non c'è la certezza sul suo recupero. Cuadrado in Coppa Italia dovrebbe essere titolare sulla fascia destra, mentre a sinistra dovrebbe giocare Danilo. A completare il reparto arretrato ci saranno Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt.

L'allenatore della Juventus dovrà decidere chi schiererà in attacco contro la Roma

L'allenatore della Juventus, in conferenza stampa, ha rivelato di non aver nemmeno deciso il modulo con cui giocherà contro la Roma. Il tecnico toscano avrà un confronto anche con Cristiano Ronaldo per capire se CR7 se la sente di giocare tre partite in una settimana, visto che è da un po' che gioca solo una volta alla settimana.

Il portoghese è comunque in lizza per una maglia da titolare in Coppa Italia e insieme a lui potrebbe esserci Gonzalo Higuain. Il Pipita oggi in allenamento era particolarmente attivo, come ha rivelato poco fa in conferenza stampa Maurizio Sarri. Perciò i dubbi di formazione sono molti anche in attacco, visto che a disposizione ci sono pure Douglas Costa e Paulo Dybala. Ovviamente solo tre dei quattro attaccanti bianconeri saranno titolari in Coppa Italia e ogni dubbio verrà risolto solo a poche ore dal fischio d'inizio del match.

Anche a centrocampo ci sono parecchi nodi da sciogliere, visto che Rodrigo Bentancur sembra certo del posto, ma resta da capire chi giocherà con lui. Dunque in lizza per due posti ci sono Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi, Blaise Matuidi e Adrien Rabiot. Quest'ultimo è uscito con qualche acciacco dalla sfida contro il Parma perciò Sarri dovrà decidere se farlo riposare oppure no.

La concentrazione dei giocatori della Juventus

I giocatori della Juventus, al termine dell'allenamento di oggi, hanno lasciato la Continassa per tornare a casa visto che, quando le partite sono alle 20:45, la squadra non deve rimanere al JHotel per il ritiro.

I bianconeri si ritroveranno mercoledì mattina per la rifinitura e poi ovviamente resteranno nel loro albergo fino alle 19 circa, quando sarà prevista la partenza per l'Allianz Stadium. I giocatori della Juventus sono comunque molto concentrati in vista del match di domani, come ha rivelato Federico Bernardeschi in un post condiviso su Instagram.