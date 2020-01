La Juventus potrebbe essere la protagonista del Calciomercato in questi ultimi giorni di gennaio. Dopo Pjaca, a breve dovrebbe partire anche il centrocampista tedesco Emre Can. Per il nazionale ci sarebbero diverse possibilità, si parla di Borussia Dortmund (avrebbe offerto 25 milioni di euro, la Juventus ne vuole almeno 10 in più) ma anche di Manchester United. La società inglese apprezzerebbe l'eventuale arrivo già a gennaio di Emre Can anche perché Solskjaer attualmente deve fare fronte a diversi infortuni, su tutti quelli di McTominay e di Pogba.

Il francese potrebbe rientrare fra circa un mese ma l'arrivo del nazionale tedesco risolverebbe diversi problemi immediati del Manchester United. Come scrive su Twitter il noto esperto di mercato della Rai Paolo Paganini, in caso di partenza di Emre Can, la Juventus potrebbe investire su un'alternativa già a gennaio. Potrebbe svilupparsi infatti una sfida di mercato fra Inter e Juventus per il centrocampista del Napoli Allan, che vorrebbe lasciare la società campana anche per i problemi avuti nei mesi scorsi con la propria società.

Paganini: 'Ci sono anche i bianconeri su Allan se parte Emre Can'

Come sottolinea Paolo Paganini su Twitter, "ci sono anche i bianconeri su Allan se parte Emre Can". D'altronde, la Juventus dovrà aspettare almeno marzo per poter avere a disposizione Khedira e rimanere per due mesi con soli quattro centrocampisti centrali di ruolo (se si esclude la possibilità di adattare sulla mediana Bernardeschi) potrebbe creare non pochi problemi a Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano apprezzerebbe un eventuale acquisto di Allan, con il quale ha lavorato quando era tecnico del Napoli. Lo stesso brasiliano potrebbe rappresentare un'occasione di mercato (attualmente è valutato circa 30 milioni) se consideriamo che la scorsa estate la società campana ha rifiutato oltre 50 milioni di euro dal Paris Saint Germain per il centrocampista. Potrebbe insomma svilupparsi una sfida di mercato (l'ennesima) fra la Juventus e l'Inter per Allan, con la società di Suning che vorrebbe uno scambio fra il brasiliano e Vecino.

Paganini: 'Politano verso Napoli per 20 milioni di euro'

Paganini ha poi confermato che il centrocampista offensivo dell'Inter Mattia Politano potrebbe finire al Napoli per circa 20 milioni di euro. Nella trattativa dovrebbe rientrare anche la punta spagnola Fernando Llorente, che Conte preferirebbe di più rispetto a Giroud del Chelsea.

La cessione dell'ex Sassuolo alla società campana sblocca definitivamente l'acquisto da parte dell'Inter del centrocampista offensivo del Tottenham Chrstian Eriksen. La società di Suning dovrebbe definire l'acquisto del nazionale danese per circa 20 milioni di euro con il giocatore che dovrebbe firmare un contratto di almeno 4 anni a circa 10 milioni di euro a stagione.