Meno due giorni a Roma-Juventus e i due allenatori iniziano ad avere le idee più chiare sulle formazioni da schierare, anche se alcune decisioni devono ancora essere prese. Ieri in casa bianconera piccolo spavento per Higuain che si è fermato per un problema fisico, niente di grave e l’argentino dovrebbe essere nella lista dei convocati. Sicuro assente Bentancur ancora squalificato che si aggiunge ai lungodegenti Chiellini e Khedira nella lista degli indisponibili.

Più difficile la situazione in casa Roma dove Fonseca continua a combattere con i tanti infortuni.

Mkhitaryan, Pastore, Santon, Zappacosta e Kluivert hanno già dato forfait, l’unico sorriso in casa giallorossa arriva da Zaniolo che ha recuperato e sarà titolare. La formazione dei padroni di casa quindi potrebbe vedere in campo dall’inizio il gioiellino azzurro, Pellegrini e Perotti alle spalle di Dzeko in attacco, Veretout e Diawara formeranno la coppia di centrocampisti davanti ad una difesa formata da Florenzi, Smalling, Mancini e Kolarov.

Juventus: la formazione anti Roma secondo la Gazzetta dello Sport

Sarri ha invece più frecce nel suo arco e quindi la Juventus che sfiderà la Roma è ancora tutta da scoprire. In tanti stanno cercando di anticipare le mosse dell’allenatore bianconero e le vie scelte sono essenzialmente due: una più difensiva e una super offensiva. Della prima corrente di pensiero fa parte la Gazzetta dello Sport che sul proprio sito inserisce in formazione Ramsey trequartista alle spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. Higuain andrebbe così in panchina, viste le non perfette condizioni fisiche, mentre a sostenere il gallese a centrocampo ci sarebbero Matuidi, Pjanic e Rabiot.

Sull’impiego dei tre mediani non ci sono molti dubbi, le assenze di Bentancur e Khedira impongono queste scelte a Sarri che avrebbe come altre opzioni solo Emre Can, sempre ai margini, e Bernardeschi, che sta lavorando per cambiare ruolo.

La rosea risolve a favore di Demiral l’unico ballottaggio in difesa con il turco compagno di reparto di Bonucci e De Ligt ancora in panchina a causa di una condizione fisica non proprio perfetta.

Per Tuttosport nella Juve contro la Roma giocheranno Higuain e De Ligt

È proprio questa la prima differenza che si nota nella probabile formazione della Juve contro la Roma tra la Gazzetta e Tuttosport. Il giornale sportivo torinese infatti inserisce dal primo minuto l’olandese al posto di Demiral. Per il quotidiano, da sempre vicino alla società bianconera, il super colpo di mercato dell’estate è pronto a tornare in campo e a completare la difesa insieme a Bonucci, Alex Sandro e Cuadrado.

Le differenze però non finiscono qui, per Tuttosport Sarri ha deciso di sfidare i giallorossi con il tridente pesante Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain fin dal primo minuto con la Joya che si schiererebbe alle spalle della coppia formata dal portoghese e dall’argentino.

Una soluzione già provata nel recente passato e che ha dato buoni frutti, ma il tecnico dovrà ben calcolare anche i rischi difensivi che questa scelta può far correre. Con i tre attaccanti "puri" insieme dall’inizio il centrocampo rischia di andare in apnea e la difesa può rimanere scoperta, di certo non una bella idea contro un attacco molto forte come quello della Roma. La Juve che affronterà la Roma domenica sera è quindi ancora in costruzione, il vero dubbio della viglia, più che sugli uomini, è sull'impostazione tattica: i Campioni d'Italia saranno più votati all'attacco o alla difesa?