Uno dei migliori attaccanti della Serie A nella prima parte della stagione è stato sicuramente il belga dell'Inter Romelu Lukaku. Il giocatore è stato intervistato da Sky Sports Uk, parlando prima di tutto della sua nuova casa a Milano, sottolineando di averla voluta grande per quando viene a trovarlo suo figlio. Non è mancato poi il siparietto sull'accoglienza al nuovo acquisto dell'Inter, Ashley Young che si è esibito come succede ai nuovi arrivi. Ha fatto i complimenti al terzino inglese, ma ha anche ribadito che anche lui è stato bravo in estate, quando decise di cantare una canzone in spagnolo, ma con l'aiuto di Lautaro Martinez.

Si è poi soffermato sull'impatto con il calcio italiano, dichiarando come gli allenamenti in Italia siano molto duri a livello fisico. A tal riguardo ha fatto i complimenti al suo attuale tecnico, Antonio Conte, sottolineando che è un tipo di allenatore che ti sprona anche durante gli allenamenti. In merito all'arrivo di giocatori con molta esperienza internazionale, Lukaku ha dichiarato: "È importante avere questo tipo di giocatori esperti. È gente che ha già vinto, che sa quando chiudere una partita: è una buona cosa".

Ha poi lanciato la sua sfida alla Juventus per il campionato confermando che ha preferito l'Inter ai bianconeri.

La stima di Lukaku verso Antonio Conte

Romelu Lukaku, nell'intervista a Sky Sports Uk, si è soffermato su tanti argomenti ma non è mancato il riferimento al suo trasferimento all'Inter. Ha infatti dichiarato che "'potevo andare alla Juventus o all'Inter, ma volevo la squadra di Conte". Un attestato di stima nei confronti del tecnico pugliese, ma anche della società di Suning che ha deciso di investire in maniera massiccia sulla punta belga.

Fra l'altro, lo stesso Lukaku ha ammesso che già a marzo 2019 aveva deciso di lasciare il Manchester United e provare una nuova esperienza professionale. Ha parlato del mercato dichiarando che "’l'ultimo giorno non è stressante, se sai cosa succederà: è molto più divertente e stressante l’avvicinamento all’ultimo giorno".

Il tifo per le sue vecchie squadre

Si è poi soffermato sul fatto che nutre simpatia per le sue ex squadre, confermando di seguire ancora Everton, Manchester United, Chelsea ed Anderlecht.

Infine ha parlato dell'Europeo e delle ambizioni del suo Belgio. "Spero che tutti i miei compagni di nazionale arrivino a fine stagione nel migliore dei modi a livello fisico. Magari dopo aver vinto, perché ti dà sicurezza". La speranza della punta dell'Inter è di arrivare alla massima competizione europea per nazioni in forma così da potersi giocare la vittoria insieme alle principali pretendenti al titolo.