Sono giorni caldi per il calciomercato della Juventus. La società bianconera, così come tutte le altre di Serie A, sta cercando di mettere a segno dei colpi importanti per rendere la squadra sempre più forte e capace di essere protagonista in campionato ma soprattutto in Europa. Anche se va sottolineato pure come lo sguardo in chiave mercato del club torinese sembra essere già orientato al futuro.

Calciomercato Juventus, gli obiettivi bianconeri del futuro

Anche se si lavora per migliorare la rosa attuale, bisogna sottolineare come la Juventus voglia anticipare la concorrenza su altri obiettivi e per questo motivo il suo sguardo è già volto anche alla prossima stagione.

Lo ha dimostrato prendendo già un campione in erba come Kulusevski. Uno degli obiettivi annunciati è senz'altro il centrocampista del Brescia Tonali, già nel giro della nazionale azzurra e giocatore che tanti club stanno seguendo. La Juve dovrà vincere un'asta agguerrita se vorrà averlo con sé nel prossimo torneo.

Ma il nome delle ultime ore che sta scaldando la tifoseria bianconera è quello di Mauro Icardi. Giocatore di proprietà dell'Inter ma attualmente in forza al Psg. Anche in Francia il bomber argentino non ha smarrito la via del gol, difficile trovare un finalizzatore come lui in tutto il mondo.

Il Psg potrebbe riscattarlo a fine stagione per una cifra di circa settanta milioni di euro, ma sarà decisiva probabilmente la volontà del giocatore. Che potrebbe anche decidere di giocare in Italia. Per questo motivo la Juventus starebbe seguendo con particolare interesse l'evolversi della sua situazione.

Altro obiettivo di Calciomercato per la Juventus potrebbe essere Castrovilli. Il mediano si sta mettendo in luce con la maglia della Fiorentina e la sua valutazione supera già i trenta milioni di euro.

Anche per lui c'è una folta concorrenza, ma bisognerà anche capire se la Fiorentina è pronta a metterlo in vendita oppure lo vorrà trattenere in viola. Sempre guardando al futuro, è ufficiale l'arrivo a Torino del laterale brasiliano Wesley dal Verona. Per farlo maturare dovrebbe essere mandato a vestire la maglia dell'Under 23.

Emre Can verso il Borussia

Non è invece un mistero che la Juve in queste ore stia lavorando per sfoltire l'organico e in particolar modo dovrebbe avvenire la cessione di Emre Can.

Il giocatore tedesco non è stato impiegato con continuità da Sarri, tutt'altro, e per questo motivo potrebbe cambiare aria. L'affare che sembra avere più chance di andare in porto è quello con il Borussia Dortmund. L'accordo tra la società tedesca e quella bianconera però ancora non è stato trovato, nonostante manchino solo poche ore alla chiusura delle trattative.