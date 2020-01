L'acquisto di Kulusevski (resterà in prestito al Parma fino a giugno) e le ufficializzazioni di Soulé, Cotter, Ntenda e Marques per il settore giovanile bianconero, sono l'ennesima dimostrazione di come le strategie di mercato della Juventus sia proiettata al futuro. La società sta infatti proseguendo il lavoro intrapreso in estate con gli arrivi di De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini.

In questi ultimi giorni di mercato potrebbe avvenire un'altra cessione pesante, quella di Emre Can, nemmeno convocato da Sarri per la trasferta di Napoli (ufficialmente per uno stato influenzale).

Come sottolineato recentemente dal noto giornalista Mario Mattioli, oltre al tedesco, potrebbe lasciare Torino anche il centrocampista offensivo della nazionale italiana Federico Bernardeschi. In particolare, secondo Mattioli entrambi i giocatori potrebbero finire alla Roma.

'La Juventus potrebbe dare alla Roma Bernardeschi ed Emre Can'

Mario Mattioli ha dichiarato a Radio Radio "la Juventus potrebbe dare alla Roma Bernardeschi ed Emre Can". Entrambi i giocatori infatti sarebbero oramai considerati delle riserve dal tecnico bianconero Maurizio Sarri, soprattutto il tedesco ha molto mercato ed è difficile che resti a Torino.

L'ex Liverpool vuole essere convocato per gli Europei 2020 con la sua nazionale e proprio per questo vuole giocare titolare in questi mesi. Stesso problema per Federico Bernardeschi, da anni nel giro della nazionale italiana e che di recente Sarri sta provando nel ruolo di mezzala destra.

Entrambi i giocatori potrebbero fare comodo alla Roma, che ha evidentemente bisogno di rafforzarsi dopo gli infortuni di Zaniolo e di Diawara.

Il prezzo di mercato di Bernardeschi ed Emre Can

Bernardeschi ha un prezzo di circa 60 milioni di euro, mentre Emre Can varrebbe circa 30 milioni di euro. Per il tedesco soprattutto ci sarebbe l'interesse dalla Bundesliga, con il Borussia Dortmund che - secondo alcune indiscrezioni - avrebbe già un'intesa contrattuale con il giocatore per un contratto da cinque anni. Anche il Bayern Monaco stima molto il nazionale tedesco e non è esclusa un'offerta negli ultimi giorni di mercato.

Per quanto riguarda il nazionale italiano, di recente il Barcellona avrebbe sondato la disponibilità della Juventus a trattare un'eventuale scambio con Rakitic. I bianconeri però avrebbero chiesto, in aggiunta allo scambio, un'offerta cash di almeno 30 milioni di euro. La società catalana si sarebbe invece fermata a 10 milioni, non accontentando le richieste bianconere.

Per adesso quindi il giocatore che ha più probabilità di lasciare Torino rimarrebbe Emre Can. Bisognerà vedere se la Juventus deciderà di investire su un suo sostituto già a gennaio qualora si concretizzasse la sua cessione o se invece posticiperà l'acquisto di un centrocampista al calciomercato estivo.