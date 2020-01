Nonostante la vittoria in trasferta contro il Cagliari, che ha risollevato l'umore dei tifosi rossoneri, c'è un giocatore della rosa del Milan che in questo momento non è più il protagonista come la stagione passata.

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', infatti, il Milan si starebbe preparando per la cessione di Suso. Oggi pomeriggio, nella sede centrale dei rossoneri, si prevede che il nazionale spagnolo negozierà la sua cessione con la dirigenza del Milan. Il nazionale spagnolo ha perso il suo posto nell'undici di partenza rossonero dopo una serie di pessime prestazioni, con Stefano Pioli che gli ha preferito Samu Castillejo sabato pomeriggio nella vittoria per 2-0 contro il Cagliari in un sistema 4-4-2 che ha mostrato buone risposte.

Il rapporto afferma che l'agente Mino Raiola è al lavoro per trovare a Jesus Suso una nuova sistemazione. Una delle voci di mercato porta ad un trasferimento al Siviglia, anche se dalla Spagna sono arrivate delle smentite; resterebbe aperta la pista che porta a Roma, specialmente dopo il grave infortunio accorso a Nicolò Zaniolo nel match contro la Juventus. I dirigenti rossoneri Zvonomir Boban e Paolo Maldini stanno aspettando un'offerta concreta per il 26enne, e, se in estate erano necessari almeno 30 milioni di euro per vendere, ora potrebbe essere accettata anche un'offerta più bassa.

Non solo Suso, a gennaio potrebbe essere ceduto anche Calhanoglu

Nonostante sia stato un titolare fisso nell'undici di partenza dall'arrivo di Stefano Pioli come allenatore in ottobre, 'Calciomercato.com' ha recentemente riferito che la partenza di Calhanoglu, a gennaio, è una possibilità. Diversi sarebbero i club interessati a Calhanoglu, e ci sono alcuni fattori che potrebbero favorirne la cessione. Le motivazioni che potrebbero portare alla cessione del nazionale turco sono economiche e contrattuali, poichè il giocatore è in scadenza nel 2021. Il Leicester sarebbe stato uno dei club accostati al giocatore, per il quale il MIlan chiederebbe la cifra di 20 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal 'Daily Mirror', anche l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta sarebbe interessato all'idea di acquistare l'ex giocatore del Leverkusen.

Secondo 'Tuttosport' - come citato da 'MilanNews.it' - ​​tra le pretendenti alla firma del centrocampista turco ci sarebbe anche la Roma, ma deve affrontare la competizione di due club inglesi. Il quotidiano torinese conferma l'interesse dei Gunners, ma aggiunge in modo interessante che il Manchester United avrebbe anche messo gli occhi sul giocatore, date le difficoltà per l'acquisto di Emre Can dalla Juventus.