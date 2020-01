Ieri sera la Juventus ha vinto per 1-2 contro la Roma. I bianconeri grazie a questa vittoria si sono ripresi la vetta solitaria della classifica e sono diventati campioni d'inverno. Al termine della partita c'era grande soddisfazione nell'ambiente juventino e i giocatori hanno commentato il match dell'Olimpico tramite i social. In particolare Cristiano Ronaldo ha voluto sottolineare il grande lavoro svolto dalla squadra e che la Juve si è ripresa il posto che le spetta, ovvero la testa della classifica.

Il messaggio di CR7

La Juventus, ieri sera, si è imposta per 1-2 contro la Roma. La vittoria dei bianconeri è arrivata grazie alle reti di Merih Demiral e Cristiano Ronaldo. Per CR7 quella contro la Roma è la nona rete in sei partite. Il fenomeno di Madeira sta davvero trascinando la Juve e il suo obiettivo è quello di segnare sempre di più.

Inoltre, Cristiano Ronaldo si è detto anche molto soddisfatto del lavoro che sta svolgendo tutta la sua squadra: "Ottimo lavoro di squadra e ci siamo ripresi il posto che ci appartiene.

In testa alla classifica!", ha scritto CR7 sul suo profilo di Instagram. Da questa mattina, però, Cristiano Ronaldo e i suoi compagni di squadra hanno già messo da parte la vittoria ottenuta in quel di Roma e hanno iniziato a pensare al match di Coppa Italia contro l'Udinese.

Il portoghese, però, mercoledì sera, potrebbe riposare per essere al top per la partita contro il Parma di domenica 19 gennaio. Probabilmente, solo nella giornata di martedì si saprà qualcosa di più sulle scelte di formazione di Sarri in vista della Tim Cup, anche perché stamani la squadra ha lavorato divisa in due gruppi. Infatti, chi ha giocato da titolare all'Olimpico ha svolto un lavoro di scarico, perciò solo domani l'allenatore avrà un quadro completo sullo stato di forma dei suoi ragazzi.

Anche Bonucci commenta la vittoria dell'Olimpico

Ieri sera, dopo la vittoria contro la Roma, Cristiano Ronaldo ha utilizzato i social per analizzare la prestazione della Juve. Ma CR7 non è stato l'unico ad affidare ad Instagram le sue sensazioni post-gara. Infatti, anche Leonardo Bonucci, tramite i social, ha voluto dire la sua sulla vittoria ottenuta dalla Juve in quel di Roma: "Abbiamo raggiunto metà obiettivo ma è a metà strada che la salita si fa ripida e allora non ci resta che migliorare per diventare grandi", ha scritto il Capitano della Juve.

Dunque, i bianconeri si sono laureati campioni d'inverno, ma di certo non si vogliono fermare e il loro obiettivo sarà quello di vincere lo scudetto. La Juve vuole continuare a trionfare in Italia, ma vuole farlo anche nelle altre competizioni ovvero la Coppa Italia e la Champions League.

Per questo motivo, la concentrazione in vista della Tim Cup è già altissima, mentre ci vorrà ancora un po' di tempo prima di pensare alla gara contro il Lione visto che la manifestazione europea riprenderà solo a fine febbraio.