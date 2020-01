Il Parma continua ad essere al centro di tante voci di Calciomercato. Dopo la conclusione della telenovela Kulusevski, che andrà alla Juventus a giugno ma che fino a quella data resterà in Emilia, è Kurtic il nome più caldo delle ultime ore. Le notizie che arrivano da Ferrara sono incoraggianti, il centrocampista potrebbe essere infatti uno dei tre rinforzi chiesti da D’Aversa per gennaio (il tecnico ne vorrebbe uno per reparto). Per quanto riguarda la difesa Dermaku potrebbe andare alla Salernitana per fare esperienza lasciando così un posto libero: il sogno per rimpiazzarlo sarebbe Bonifazi ma lo corteggiano in tanti.

Parma: è Kurtic il primo botto di mercato

Passando al centrocampo come detto il Parma ha messo le mani su Jasmine Kurtic. La mezzala è in uscita dalla SPAL che già nelle prossime ore potrebbe decidere di dare il via libera all’addio. La trattativa si è sviluppata velocemente nel fine settimana con il ds gialloblu Faggiano che ha sorpassato la concorrenza del Genoa strappando il “sì” del giocatore. Una volta fatto questo importante passo, sono partiti i discorsi con il club ferrarese proprietario del cartellino che dovrebbe incassare quattro milioni dalla cessione.

Tutto fatto quindi: il via libera dovrebbe arrivare nelle prossime ore quando la SPAL annuncerà l’acquisto di Dabo dalla Fiorentina per sostituire Kurtic.

Lo sloveno di 31 anni andrà così a rimpolpare una mediana che adesso inizia ad avere un respiro decisamente di alto livello. D’Aversa nel suo 4-3-3 ha Kucka come punto fermo e sta ritrovando Grassi dopo il lungo calvario dovuto agli infortuni. Con Kurtic le soluzioni aumenterebbero e soprattutto si alzerebbe il livello di qualità viste le caratteristiche dello sloveno, più offensivo e tecnico rispetto agli altri protagonisti del centrocampo gialloblu.

Calciomercato Parma: le mosse in attacco dipendono dagli infortuni

D’Aversa vorrebbe anche un nuovo attaccante per rinforzare il suo Parma che già lunedì con il Lecce deve rialzarsi dopo i 5 gol subiti a Bergamo.

In questo caso i nomi sono tanti ma bisognerà prima capire in che zona si vorrà intervenire. I continui problemi fisici di Inglese e Cornelius hanno influito e non poco nella stagione dei Ducali, il primo ora è recuperato ma è stato fermo tre mesi, il secondo è al terzo stop da ottobre ad oggi. Se i due daranno garanzie difficile che possa arrivare un nuovo centravanti anche se sono già stati fatti i primi nomi: Stepinski del Verona e Teodorczyk dell’Udinese.

Se non verrà toccata la zona centrale del tridente si dovrebbe procedere all’acquisto di un nuovo esterno. Kulusevski è l’unico che garantisce continuità, gli altri sono sempre alle prese con problemi fisici. Gervinho è stato fermo a singhiozzo nell’ultimo mese e Karamoah è out da quasi tre mesi per la rottura del legamento collaterale del ginocchio (dovrebbe rientrare solo a fine mese).

Le alternative sono Siligardi, mai utilizzato e pronto ad essere ceduto, e Sprocati che ha richieste in serie B, piace ad esempio al Pescara. Per continuar a viaggiare nella parte sinistra della classifica D’Aversa vorrebbe anche un esterno di maggiore qualità e magari già abituato alla Serie A. Il Parma è infine una delle tante iscritte alla corsa per Caprari che potrebbe lasciare la Sampdoria mentre voci in arrivo dall’esterno hanno accostato gli emiliani a Iturbe. Un nome da sogno che dopo un grande inizio di carriera si è un po’ perso (adesso il ragazzo gioca in Messico).