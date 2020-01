La sconfitta subita domenica 26 gennaio contro il Napoli al San Paolo ancora pesa, soprattutto sui social network gran parte dei sostenitori bianconeri si sono scagliati contro la squadra e contro il tecnico Maurizio Sarri. I tifosi della Juventus hanno criticato il tecnico toscano anche perché sembra non aver dato ancora un'identità marcata alla sua squadra. Uno dei più arrabbiati per la sconfitta della Juventus è stato Cristiano Ronaldo, che come scrive il noto giornale sportivo torinese Tuttosport sarebbe tornato negli spogliatoi molto contrariato con i suoi compagni.

Il portoghese, dopo un anno e mezzo alla Juventus, sta diventando sempre più leader dello spogliatoio bianconero ed è molto ascoltato dai suoi compagni. Come è noto, Cristiano Ronaldo non ama perdere neanche le partitelle di allenamento, figurarsi le gare ufficiali. Ciò che non è piaciuto al giocatore è la passività dei suoi compagni anche dopo aver subito il gol del vantaggio del Napoli realizzato da Zielinski.

Ronaldo arrabbiato dopo la sconfitta contro il Napoli

Come scrive Tuttosport, il portoghese negli spogliatoi non avrebbe nascosto tutto il suo disappunto ai suoi compagni di squadra, cercando di caricarli in vista delle prossime partite.

Nonostante la prova non ideale di tutta la squadra, Cristiano Ronaldo si è battuto fino alla fine realizzando anche il gol della bandiera della Juventus (il match è finito 2 a 1 per il Napoli). Ciò che ha sorpreso è la mancanza di reazione dei giocatori bianconeri dopo aver subito l'1 a 0, tanto che poi la squadra campana ha insistito portandosi sul 2 a 0 con il gol di Insigne. Lo stesso Maurizio Sarri ha confermato come la Juventus si sia dimostrata fin troppo passiva, in particolar modo secondo il tecnico toscano ciò che è mancata è l'energia mentale dei suoi giocatori.

Inoltre i bianconeri ci hanno messo del loro per i gol subiti in quanto il Napoli ha giocato tutta la partita in difesa per poi partire in contropiede.

La stagione di Cristiano Ronaldo

Il portoghese è riuscito a timbrare ancora il cartellino contro il Napoli realizzando l'ennesimo gol in Serie A. Attualmente infatti in 18 partite nel campionato italiano ha segnato 17 gol con 2 assist. In Coppa Italia invece 1 presenza ed 1 gol, mentre sono 6 le partite disputate in Champions League con all'attivo due gol.

Una stagione davvero super quella del portoghese che, nonostante le difficoltà del campionato italiano, è riuscito ad essere decisivo in più partite.

Merito anche del gioco offensivo promosso dal tecnico Sarri, che ha deciso di valorizzare ancora di più il talento di Cristiano Ronaldo affiancandogli una punta. Il tecnico toscano infatti è passato dal 4-3-3 di inizio stagione al 4-3-1-2 e proprio contro il Napoli ha schierato il tridente 'pesante' Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, quest’ultimo si è disimpegnato da trequartista.