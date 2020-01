La Juventus è una delle società più attive in questo Calciomercato invernale, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile. Di recente infatti a Torino sono arrivati molti talenti per le giovanili: fra questi spiccano i nomi del centrocampista offensivo Matias Soulé, dell'esterno offensivo Yannick Cotter e del terzino sinistro Jean-Claude Ntenda. Ufficializzato anche lo scambio fra Juventus e Barcellona, con Matheus Pereira trasferitosi in Spagna, percorso inverso per la punta Alejandro Marqués, che sarà la punta della Juventus under 23.

La squadra di Fabio Pecchia però potrebbe contare anche su un altro rinforzo per il settore avanzato.

Secondo il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Juventus potrebbe a breve ufficializzare l'acquisto della punta 21enne della Sampdoria Giacomo Vrioni. Il giocatore, attualmente in prestito al Cittadella in Serie B, potrebbe rientrare a Genova per poi trasferirsi a Torino in questi ultimi giorni di mercato.

Juventus, Vrioni è il possibile rinforzo per l'under 23, alla Samp tre giovani

Come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, la Juventus potrebbe investire ulteriormente nel settore giovanile portando a Torino la punta classe 1998 Giacomo Vrioni. Il giocatore è di proprietà della Sampdoria, ma attualmente è in prestito al Cittadella in Serie B (nella prima parte della stagione ha disputato 4 partite nel campionato cadetto ed 1 presenza in Coppa Italia per un totale di 121 minuti giocati).

La società bianconera è pronta ad investire su Vrioni offrendo in cambio tre giocatori del settore giovanile. Si tratta di Erik Gerbi (lo scorso anno in prestito alla Pro Vercelli), Matteo Stoppa (giocatore della Juventus under 19) e Nicolò Francoforte, centrocampista della Primavera allenata da Lamberto Zauli.

La Juve punta sui giovani

Qualora si concretizzasse l'arrivo di Vrioni, sarebbe l'ennesimo acquisto importante per la Juventus under 23, che ricordiamo milita nel campionato di Serie C e punta alla qualificazione ai play-off.

Vrioni raggiungerebbe un ulteriore recente acquisto, ovvero la punta Marchi, che ha già timbrato il suo primo gol con la squadra allenata da Fabio Pecchia. Gli acquisti effettuati dalla dirigenza bianconera sia a gennaio che lo scorso calciomercato invernale dimostrano la volontà di investire sui giovani di talento. Anche la prima squadra è stata ringiovanita in estate, basti pensare agli acquisti di De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini. A gennaio è arrivato l'ennesimo investimento per la prima squadra, con l'acquisto dall'Atalanta del centrocampista offensivo Dejan Kulusevski. Quest'ultimo resterà in prestito fino a giugno al Parma.