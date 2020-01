La Serie A arriva al giro di boa con una diciannovesima giornata dal calendario ricco di sfide importanti. Inter, Juve e Lazio, le tre candidate allo Scudetto saranno impegnate in tre big match che potrebbero cambiare radicalmente la classifica nelle zone alte. Due le partite da tenere d’occhio in chiave retrocessione, domenica 12 gennaio si giocano infatti Fiorentina-Spal e Sampdoria-Brescia. Attenzione anche a Torino-Bologna, chi vince infatti può avvicinarsi sensibilmente al treno che porta in Europa.

19^ giornata di Serie A: sabato da urlo con Inter-Atalanta

Saranno fuochi d’artificio fin dal sabato per la diciannovesima giornata di serie A. Il calendario mette subito in campo, alle ore 15 dell'’11 gennaio Cagliari-Milan con i sardi reduci da tre sconfitte di fila, ma ancora sesti in classifica. Non se la passano meglio i rossoneri, dodicesimi con 22 punti e senza vittorie da tre gare; a Milano sperano nell’effetto Ibrahimovic per provare a tornare nelle zone nobili della graduatoria.

Alle 18 all’Olimpico Lazio-Napoli sarà l’ennesimo test Scudetto per la squadra di Simone Inzaghi capace di infilare nove vittorie di fila.

I capitolini sono a meno sei dalla vetta, ma devono recuperare una gara; giocano un gran calcio e possono contare su Immobile capocannoniere indiscusso del campionato. Continua ad essere tormentato, invece, il cammino degli azzurri: ottavi in graduatoria con 24 punti e addirittura a meno cinque dalla zona Europa League. La sconfitta con l’Inter è la seconda della gestione Gattuso che si aspetta decisamente di più dai suoi anche su un campo difficile come l’Olimpico.

Il piatto forte di giornata sarà però alle 20,45 con un Inter-Atalanta che promette spettacolo a San Siro. Conte dopo due pari di fila ha ritrovato la retta via con altrettanti successi e può contare sulla migliore difesa del campionato, un muro da opporre alla scintillante Dea degli ultimi tempi. Gasperini ha costruito una macchina perfetta che ha già segnato 48 reti, di cui dieci solo nelle ultime due uscite stagionali.

I bergamaschi, a un solo punto dalla Roma e quindi dalla zona Champions League, proveranno ad operare il sorpasso in quella che sarà una delle trasferte più dure dell’anno.

Calendario Serie A: domenica Roma-Juve, lunedì Parma-Lecce

Domenica 12 gennaio la serie A riparte alle 12,30 con Udinese-Sassuolo, match tra due squadre che stanno vivendo momenti opposti: i friulani hanno vinto le ultime due, gli emiliani arrivano invece da due sconfitte. Tre come di consueto le sfide delle 15: Fiorentina-Spal, con Iachini a caccia del primo successo sulla panchina viola, Sampdoria-Brescia, già match delicatissimo in chiave salvezza, e Torino-Bologna in cui chi vince può spiccare il volo verso le zone alte della classifica.

Alle 18 al Bentegodi è in programma Verona-Genoa con Juric a caccia di rivincite contro il suo passato e Nicola che vuole proseguire sulla strada intrapresa all’esordio con il successo sul Sassuolo.

Alle 20,45 si accenderanno i riflettori dell'Olimpico per un importantissimo Roma-Juventus in cui i punti saranno molto pesanti. I Campioni d’Italia devono vincere per non mollare la testa della classifica, stesso obiettivo per Fonseca che deve guardarsi dal ritorno dell’Atalanta in chiave quarto posto.

A chiudere la diciannovesima giornata di serie A, lunedì 13 gennaio, sarà Parma-Lecce. I ducali devono vincere per rialzarsi dopo il 5-0 di Bergamo, fondamentale sarebbe fare punti per Liverani che ha solo un punto di vantaggio sulla zona retrocessione.