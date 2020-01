Nel weekend si concluderà il girone d’andata del campionato di Serie A. In programma ci sarà la 19ª giornata, che si aprirà con l’anticipo tra Cagliari e Milan. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di sabato 11 gennaio. I sardi, dopo aver perso nell’ultimo turno disputato, proveranno a battere i rossoneri in crisi di risultati. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Ad animare la 19ª giornata ci saranno altri due anticipi interessanti. Il primo vedrà affrontarsi Lazio e Napoli alle ore 18.00.

I biancocelesti, ormai in piena lotta per lo scudetto, si troveranno di fronte una squadra lontana parente di quella vista nel corso delle ultime stagioni. I risultati stentano ad arrivare per gli azzurri che cercheranno il riscatto allo Stadio Olimpico. La visione del match sarà un’esclusiva di Sky.

Si chiuderà in serata con la partita tra Inter e Atalanta. La sfida a tinte nerazzurre si giocherà a San Siro alle ore 20.45 con diretta tv su Dazn. I bergamaschi non vincono in casa dei nerazzurri dalla stagione 2013/14, quando s’imposero per 1-2.

Da allora sono seguite 4 sconfitte ed un pareggio a reti inviolate registrato l’anno scorso (0-0). Il bilancio complessivo dell’Inter in casa contro l’Atalanta è di 40 vittorie a fronte di 9 pareggi e 9 sconfitte, con 114 goal realizzati e 45 reti incassate. I ragazzi di Antonio Conte, dopo questa sfida, saranno impegnati negli ottavi di finale della Coppa Italia.

Calendario 19ª giornata, altro big match sarà Roma-Juventus

Il programma della 19ª giornata di Serie A proseguirà alle ore 12.30 di domenica 12 gennaio 2020 con Udinese-Sassuolo (Dazn). Saranno appena tre le partite di scena alle ore 15.00 ed alcune saranno importanti per la zona bassa della classifica. Sampdoria-Brescia sarà una di queste (Dazn), ma sarà da seguire con particolare attenzione anche Fiorentina-Spal (Sky). In campo scenderà anche il Torino, che ospiterà il Bologna (Sky).

Nel tardo pomeriggio si giocherà Hellas Verona-Genoa. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 con diretta tv su Sky.

I riflettori si accenderanno nuovamente sullo Stadio Olimpico quando alle ore 20.45 scenderanno in campo Roma e Juventus. Sarà il terzo big match del prossimo turno di campionato. La diretta tv sarà su Sky. I giallorossi non perdono davanti ai propri tifosi dalla stagione 2013/14, quando i bianconeri s’imposero per 0-1. Da allora si sono registrate 3 vittorie e 2 pareggi. La scorsa annata finì 2-0 con le marcature di Alessandro Florenzi ed Edin Džeko. Il bilancio complessivo tra le mura amiche per la Roma è di 32 vittorie a fronte di 28 pareggi e 25 sconfitte, con 122 goal realizzati e 98 reti incassate. Riuscirà la squadra di Maurizio Sarri ad ottenere il successo, mantenendo così il vertice della classifica?

Dovrà poi sperare in un passo falso dell’Inter per poter allungare sui nerazzurri, che condividono il primato con i bianconeri. Dall’altra parte si troveranno di fronte una Roma vogliosa di riscatto dopo la sconfitta dell’ultimo turno disputato. A chiudere il programma della 19ª giornata di Serie A ci sarà il posticipo Parma-Lecce alle ore 20.45 di lunedì 12 gennaio 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky.