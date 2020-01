La Serie A è pronta a ripartire e a chiudere il girone di andata della stagione 2019-2020. La diciannovesima giornata è ricca di spunti soprattutto in cima alla classifica dove le prime Inter e Juventus affronteranno la quarta e la quinta della classe: Atalanta e Roma. L’altra contendente per lo Scudetto è la Lazio che se la vedrà con il Napoli, domenica giornata calda in chiave salvezza con Fiorentina-Spal e Sampdoria-Brescia.

La diretta tv delle partite di serie A di sabato 11 gennaio

Ad aprire la diciannovesima giornata di Serie A sarà Cagliari-Milan sabato 11 gennaio alle 15.

La gara sarà trasmessa da Sky e potrebbe segnare l’esordio dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic con i rossoneri, Pioli dovrebbe scegliere lui vicino a Leao nel 4-4-2. Maran recupera Pisacane in difesa e non tocca la squadra dalla cintola in su con Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone. Alle 18 allo stadio Olimpico di Roma va in scena Lazio-Napoli, anche questa partita sarà un’esclusiva di Sky Sport. I biancocelesti devono vincere per tenere vivo il sogno Scudetto e Inzaghi potrebbe entrare nella storia con il decimo successo consecutivo.

Più complicata la situazione degli azzurri, Gattuso ha perso due delle prime tre gare sulla panchina campana e ha bisogno dei tre punti per provare a rilanciarsi in ottica europea.

Sarà invece DAZN sabato alle 20,45 a far vedere a tutti i tifosi l’interessante match di San Siro Inter-Atalanta. Conte, privo di Barella e Skriniar squalificati, non può interrompere la sua marcia, la banda Gasperini sarà però un osso durissimo dopo il doppio 5-0 rifilato a Milan e Parma nelle ultime due uscite. Di fronte si troveranno la miglior difesa contro il miglior attacco del campionato, chi vincerà?

Le gare della domenica in tv: Juve su Sky, Udinese-Sassuolo su DAZN

La domenica di Serie A sarà inaugurata da Udinese-Sassuolo in onda su DAZN. I friulani sono reduci da due successi consecutivi e possono contare su quasi tutta la rosa per continuare il proprio filotto.

Gli emiliani arrivano invece al match con una formazione ben lontana dalla migliore viste le squalifiche di Locatelli e Berardi che si aggiungono alle assenze di Chiriches e Defrel per infortunio. Alle 15 tris di partite con due spareggi salvezza e un sfida che può far spiccare il volo a chi dovesse vincere. Fiorentina-Spal sarà in diretta su Sky e Iachini va alla ricerca della prima vittoria sulla panchina viola per scacciare i fantasmi della serie B. Stesso obiettivo per Sampdoria e Brescia che si affronteranno a Marassi con diretta per chi non sarà allo stadio su DAZN. Torino-Bologna, diretta su Sky, è la partita della speranza con granata e rossoblu reduci da due buoni periodi e a caccia dell’intera posta per provare ad agganciare il treno che porta all’ultimo posto disponibile per l’Europa League.

Piatto forte della domenica sarà Roma-Juventus alle 20,45 in programma su Sky. I giallorossi devono far fronte all’emergenza, mancheranno infatti Zappacosta, Santon, Mkhitaryan, Kluivert e Pastore, ma sembra recuperato Zaniolo. Se la passa decisamente meglio Sarri, che oltre ai lungodegenti Khedira e Chiellini non potrà schierare il solo Bentancur, squalificato. Ieri in allenamento si è fermato Higuain per un problema fisico che però non preoccupa, potrebbe andare in panchina per precauzione e lasciare il posto a Dybala in attacco. A chiudere il programma della 19^ giornata di serie A sarà Parma-Lecce, in programma al Tardini lunedì 13 gennaio alle 20,45 con diretta su Sky Sport.

D’Aversa ritrova Inglese, Cornelius e probabilmente Gervinho, rosa quasi al completo per Liverani che ha bisogno di punti per non scivolare in zona retrocessione.