La ventiduesima giornata di Serie A si giocherà tra sabato 1° e lunedì 3 febbraio: le sfide saranno trasmesse in diretta tv e streaming solo da Sky e da Dazn, uniche piattaforme ad avere i diritti delle gare. Turno importante di campionato con la Juve che riceve la Fiorentina, l’Inter che sfida l’Udinese e la Lazio che affronta la Spal per la corsa scudetto. Match del cuore per Gasperini che, con la sua Atalanta, sfida il Genoa, lunedì tocca al Napoli contro la Samp. Due le partite da cerchiare in rosso per la lotta all’Europa League: Cagliari-Parma e Milan-Hellas Verona.

Serie A: le partite in diretta su Sky

Saranno sette le partite di Serie A che verranno trasmesse in diretta su Sky per la ventiduesima giornata. Si parte sabato 1° febbraio alle 15 con Bologna-Brescia con i felsinei che vogliono un'altra vittoria dopo quella conquistata sul campo della Spal. Le rondinelle vanno a caccia, invece, di importanti punti salvezza per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Alle 18 sfida in ottica qualificazione Europa League tra Cagliari e Parma con Maran che proverà a vincere dopo aver interrotto con due pareggi la lunga strisce di sconfitte consecutive.

D’Aversa dovrà fare i conti con l’emergenza visto che non avrà a disposizione Sepe, Kulusevski, Inglese e forse Gervinho.

Le dirette di Sky Sport proseguiranno domenica 2 febbraio con Lazio-Spal, per i biancocelesti c’è la concreta possibilità di tornare alla vittoria dopo il piccolo passo falso nel derby e continuare a sognare lo scudetto. I ferraresi lotteranno però con il coltello tra i denti per abbandonare la zona retrocessione.

Anche Milan-Verona sarà sulle stesse frequenza: per Pioli è l’occasione di mettere in fila la quarta vittoria di fila ma l’Hellas di questi tempi è un osso durissimo.

Alle 18 ancora su Sky la diretta di Lecce-Torino, match delicatissimo tra due squadre in crisi. Liverani non vince da cinque partite ed è solo un punto sopra la zona retrocessione mentre Mazzarri rischia di perdere il posto in caso di sconfitta in Coppa Italia e in campionato.

Su Sky andranno in onda anche i due match serali: domenica Udinese-Inter con i nerazzurri a caccia del successo scacciacrisi e lunedì Sampdoria-Napoli al Ferraris con blucerchiati invischiati nella zona retrocessione e gli azzurri che devono dare seguito al brillante successo con la Juventus. Ricordiamo che tutte le gare saranno visibili anche in streaming tramite la app Sky Go.

Le tre partite su DAZN della ventiduesima di Serie A

Le dirette su Dazn per la prossima giornata di serie A saranno tre, come sempre. Sabato alle 20,45 i riflettori della piattaforma streaming, visibile anche su Sky per gli abbonati al pacchetto 'Calcio', si accenderanno sul Mapei Stadium per Sassuolo-Roma.

I neroverdi non sono ancora sicuri di essere sicuri della salvezza, ma i giallorossi non possono lasciare punti per strada nella corsa al quarto posto.

Domenica alle 12,30 Dazn trasmetterà il big match di giornata Juventus-Fiorentina con I bianconeri che devo rialzarsi dopo la sconfitta di Napoli mentre i viola sono reduci da quattro risultati utili consecutivi. Infine alle 15 sempre sulla stessa piattaforma andrà in onda Atalanta-Genoa. I bergamaschi dopo l’ennesima scorpacciata di reti con il Torino non vogliono fermarsi, per i rossoblu in palio punti vitali per evitare la retrocessione.