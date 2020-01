Tempo di Coppa Italia per l'Inter che il prossimo 14 gennaio farà il suo debutto stagionale nel trofeo affrontando il Cagliari allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Il match, valido per gli ottavi di finale del trofeo, si disputerà con inizio alle ore 20.45 ed andrà in diretta tv in chiaro su Rai 1. Mentre i nerazzurri, come già detto, sono alla prima gara di Coppa Italia, i sardi al contrario hanno dovuto sostenere già due turni: i rossoblu ad oggi hanno superato Chievo e Sampdoria con l'identico punteggio di 2-1.

Turn-over, ma non troppo

Lecito attendersi Antonio Conte intento a mescolare le carte in vista della partita di coppa. L'Inter in questo momento è lanciatissima ai vertici della Serie A e sta ingaggiando un appassionante duello con la Juventus, tra l'altro il match di coppa arriverà dopo la difficile partita di sabato prossimo, 11 gennaio, che vedrà Handanovic e compagni sempre sul terreno di San Siro contro la lanciatissima e pericolosa Atalanta. Ragion per cui Conte potrebbe dare spazio a forze più fresche e tenere a riposo alcuni dei giocatori più utilizzati in questa fase.

Non ci aspettiamo comunque vere e proprie rivoluzioni nell'undici titolare, in primo luogo perché la Coppa Italia è certamente un obiettivo dei nerazzurri ed in secondo perché l'avversaria è da prendere con le pinze: il Cagliari è una delle grandi rivelazioni di questa stagione ed andrà a San Siro nettamente sfavorita dal pronostico e, pertanto, con la consapevolezza di non avere nulla da perdere. Sono dunque le classiche partite che nascondono mille insidie, oltretutto si tratta di una gara secca che dovrà necessariamente determinare una squadra qualificata. La vincente di questa sfida affronterà la vincente di Fiorentina-Atalanta.

I precedenti, una sola vittoria del Cagliari a Milano

Inter e Cagliari si sono affrontare 8 volte in Coppa Italia di cui 5 a Milano ed il bilancio è nettamente favorevole ai nerazzurri che hanno vinto 5 volte contro 1 dei sardi, mentre sono 2 le circostanze in cui le due squadre si sono divise la posta.

Per quanto riguarda i precedenti sul prato del 'Meazza', sono 4 vittorie dell'Inter ed 1 del Cagliari. Il primo match risale all'edizione del trofeo 1964/65, quarti di finale in cui l'Inter di Helenio Herrera superò i rossoblu con un tennistico 6-3 dopo i tempi supplementari. I tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2 (Jair e Corso per l'Inter, Rizzo e Riva per i sardi), poi nei supplementari la doppietta di Gori e le reti di Suarez e Peirò diedero via libera all'Inter, anche se il Cagliari andò ancora a segno con Gigi Riva. Le due formazioni si sarebbero poi incontrate in Coppa Italia nel 1996, ottavi di finale, match di ritorno (all'andata era finita 2-2) in cui i nerazzurri vinceranno 2-1 con reti di Massimo Paganin e Zamorano (per i cagliaritani autogol di Angloma). Il 17 febbraio del 2000 l'unico successo ospite a San Siro, 2-1 per i sardi con le reti di Sulcis e Corradi a rimontare il vantaggio interista di Zamorano, ma fu comunque una sconfitta indolore per l'Inter che all'andata aveva vinto 3-1 in trasferta.

Poi la semifinale del 18 maggio 2005, 3-1 per l'Inter con doppietta di Vieri e gol di Martins, marcatura di Lopez per il Cagliari. Infine, la sfida secca del 15 dicembre 2015, ottavi di finale, risolta in favore dell'Inter con un netto 3-0 firmato da Palacio, Brozovic e Perisic.