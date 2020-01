La Juventus ha più volte confermato, per bocca del direttore sportivo Fabio Paratici, che non ci saranno particolari novità di mercato nel mese di gennaio, se non la possibilità di definire delle trattative per il settore giovanile. Nelle scorse ore però sono arrivate conferme dalla Francia, nello specifico dal tecnico del Paris Saint Germain Thomas Tuchel, sullo scambio di mercato fra Juventus e Paris Saint Germain che potrebbe portare a Parigi Mattia De Sciglio e a Torino Layvin Kurzawa.

Da tempo il direttore generale del PSG Leonardo spingeva per avere De Sciglio senza però trovare il benestare della Juventus.

Le cose invece sembrano essere cambiate in queste ultime ore, anche perché Alex Sandro ha bisogno evidentemente di alternative di ruolo sulla fascia. Inoltre De Sciglio, più volte impiegato in stagione da laterale sinistro (anche se è un terzino destro) è stato spesso condizionato dagli infortuni. Ecco perché lo scambio potrebbe concretizzarsi a breve e le parole di Tuchel ne sono una sostanziale conferma.

'Ho dato il mio benestare a scambio Kurzawa-De Sciglio'

Nella conferenza stampa di presentazione del match di Ligue 1 Lille-Paris Saint Germain, l'allenatore della squadra parigina Thomas Tuchel ha confermato come lo scambio Kurzawa-De Sciglio potrebbe effettivamente definirsi a breve.

Il terzino francese infatti non è stato convocato per il match di campionato e questo potrebbe significare una cessione imminente.

Come dicevamo, l'unico ruolo attualmente scoperto per la Juventus è proprio quello di terzino sinistro, in quanto spesso Alex Sandro è stato costretto agli straordinari. Proprio nel match contro il Parma Sarri ha dovuto sostituire il brasiliano per una botta al costato, ma per necessità ha dovuto poi impiegarlo nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma.

Pertanto Kurzawa sarebbe un innesto importante, considerando anche le sue doti tattiche e tecniche. Ex Monaco, il giocatore classe '92 è stato anche nazionale francese, anche se attualmente è chiuso al Paris Saint Germain dal terzino spagnolo Bernat.

Lo stesso Tuchel, oltre a parlare del proprio benestare allo scambio, ci ha tenuto a precisare che comunque fra le due società ancora non c'è niente di definito.

Ha infatti dichiarato: "non c'è ancora nulla di deciso tra i due club. Ci sono discorsi aperti tra Juventus e Paris Saint-Germain. La situazione non è ancora chiara". Resta il fatto che il tecnico tedesco ha deciso di non convocare il terzino Kurzawa.

Restando in tema mercato non è escluso che la Juventus possa decidere di investire, per la prossima stagione, su un altro terzino del PSG. I bianconeri infatti seguirebbero il terzino destro belga Thomas Meunier, in scadenza di contratto a giugno 2020.