Uno degli acquisti più attesi della scorsa estate dai sostenitori bianconeri è stato sicuramente quello di Adrien Rabiot. Arrivato a parametro zero dal Paris Saint Germain, il transalpino ha vissuto una prima parte di stagione molto dura mostrando delle difficoltà ad adattarsi al gioco promosso da Sarri e in generale al calcio italiano. Con la crescita della condizione fisica però, l'ex Psg sta avendo sempre più spazio negli undici titolari schierati dal tecnico toscano, che di recente ha anche dichiarato come il francese abbia ancora ampi margini di miglioramento.

Impiegato da mezzala sia destra che sinistra, il ragazzo ha evidentemente migliorato il suo rendimento in bianconero al punto da aver spento le voci di mercato che lo davano partente sin da gennaio. A tal riguardo ha parlato anche la mamma procuratore Veronique Rabiot, che oltre a confermare come suo figlio stia molto bene alla Juventus e a Torino, allo stesso tempo ha lanciato una frecciatina molto pesante al presidente della Federazione calcio francese Le Graet.

La madre di Rabiot conferma che suo figlio è felice alla Juve

Veronique, madre e procuratore del giocatore bianconero Adrien Rabiot, in un'intervista a 'L'Equipe d'Estrelle' si è soffermata sull'esperienza professionale di suo figlio a Torino dichiarando che "è felice alla Juventus". Ha poi aggiunto "ora gioca di più, fare il calciatore è la cosa che più ama al mondo". La mamma del giocatore ha confermato che prosegue alla grande l'ambientamento in Italia e a Torino, che considera una città davvero affascinante.

La donna si è poi soffermata sulla diatriba di qualche tempo fa fra il giocatore e la federazione calcio francese in merito ad un presunto rifiuto di Rabiot di rispondere ad una chiamata come riserva della nazionale francese: "Chi non vorrebbe giocare per la Nazionale? Non si è mai rifiutato di essere una riserva, aveva solo chiesto di non essere a disposizione per l'antidoping: è diverso".

La stagione di Adrien Rabiot

Di recente a Sky Sport anche Adrien Rabiot ha parlato dell'attuale stagione della Juventus, sottolineando come la Serie A sia davvero avvincente in questa stagione in quanto sono almeno tre le squadre che si giocano la vittoria finale. Inoltre ci sono squadre come Roma e Atalanta che possono creare problemi a chiunque in quanto sono formate da diversi giocatori di qualità.

Il francese in questa stagione ha disputato 11 partite, rimediando 3 ammonizioni (di cui due nella stessa partita che ne hanno causato un espulsione). La crescita del francese è stata evidente, soprattutto a livello fisico è uno dei più brillanti in quanto ha dimostrato nelle ultime partite resistenza e costanza di rendimento durante tutti i 90 minuti. Sarri però si attende il definitivo salto di qualità nella seconda parte della stagione, quando arriveranno le partite decisive per la conquista dei trofei.