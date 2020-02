L'ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in questi giorni è stato impegnato con la presentazione del suo libro a Parigi. Ha avuto l'occasione di soffermarsi ovviamente anche sul calcio e sul proprio possibile futuro professionale. Uno degli argomenti però è stato Cristiano Ronaldo ed il suo essere ancora decisivo a 35 anni nonostante i tanti trofei individuali e di squadra già vinti.

Per Allegri il segreto del portoghese è "lo stabilire gli obiettivi", questo gli ha permesso e gli permette di raggiungere con più voglia i tanti record che ha già ottenuto nella sua carriera da giocatore professionista.

A tal riguardo ha dichiarato: "la differenza tra vincere e perdere è che per vincere devi sacrificarti ed essere in grado di lavorare". Ha poi però aggiunto: "Cristiano Ronaldo da solo non è più forte della Juventus". Evidente il riferimento del tecnico toscano al fatto che è fondamentale un buon collettivo ed una buona organizzazione di gioco per valorizzare giocatori decisivi come Cristiano Ronaldo.

'Un allenatore dovrebbe dare buona organizzazione e lasciare i giocatori liberi di divertirsi'

Allegri si è poi soffermato sui suoi principi di calcio e sull'importanza di un tecnico che sappia dare un'organizzazione di gioco utile a valorizzare il talento individuale.

L'allenatore ha poi lanciato una piccola frecciatina a chi lo ha spesso criticato in merito a un atteggiamento delle sue squadre un po' difensivo. Secondo Allegri non c'è niente di male mettersi in difesa per proteggere un eventuale 2 a 0 di vantaggio, anzi i migliori gol spesso arrivano da una buona azione di ripartenza. Ha poi rimarcato anche l'importanza di un buon possesso di palla, quando la squadra passa in vantaggio.

Non è mancato poi un riferimento alle vicende di mercato e alle indiscrezioni che lo stanno riguardando.

Allegri ha smentito il contatto col Paris Saint Germain

Massimiliano Allegri ci ha tenuto a smentire il presunto recente contatto telefonico fra lui e il direttore generale del Paris Saint Germain Leonardo. Ha infatti sottolineato che, in questo momento, non sta trattando con nessuno e che si sta godendo le vacanze e la famiglia, in attesa di ripartire la prossima stagione su una panchina.

Ha poi detto la sua sull'eventuale favorita per la vittoria della Champions League, sottolineando come tutte le squadre candidate siano sullo stesso livello. Per il tecnico toscano infatti questa edizione della Champions non è come quella di tre anni fa, nella quale il Real Madrid era nettamente più forte di tutte le altre. Nel novero della candidate alla vittoria finale della massima manifestazione europea di quest'anno Allegri ha inserito anche il Paris Saint Germain.