A tenere banco in questi giorni è il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Molti addetti ai lavori si sono espressi facendo riferimento al fatto che il tecnico toscano non nutrirebbe della piena fiducia dei giocatori e che farebbe quindi fatica a promuovere il suo gioco.

A tal riguardo si è espresso anche l'ex amministratore delegato bianconero Luciano Moggi, secondo il quale Sarri resterà alla guida tecnica della Juventus anche la prossima stagione. La cena fra Agnelli e Sarri nel post Verona-Juventus sarebbe servita a consolidare il rapporto fra dirigenza e staff tecnico, e proprio dopo questo confronto, la Juventus ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi.

Lo stesso Moggi si è anche soffermato su alcune possibili scelte di mercato della Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo.

'No a scambio Icardi-Cuadrado'

Luciano Moggi, alla trasmissione Diretta Stadio, ha detto la sua sul futuro della panchina bianconera, ma si è sbilanciato anche sulle possibili strategie di mercato della Juventus. Ha infatti dichiarato: "escludo lo scambio Icardi-Cuadrado" tra Inter e Juventus. Come è noto infatti difficilmente il Paris Saint Germain riscatterà la punta argentina dalla società di Suning per 70 milioni di euro, il giocatore quindi pare destinato a ritornare a Milano a fine stagione.

Nonostante l'interesse della Juventus verso Icardi, Moggi ha escluso che possa delinearsi uno scambio con il colombiano Cuadrado, che in questa stagione si sta rivelando molto prezioso per Maurizio Sarri. A conferma delle parole di Moggi c'è anche il rinnovo di contratto di qualche mese fa che ha riguardato il centrocampista offensivo colombiano, il quale ha firmato con la Juventus un contratto fino a giugno 2022.

Luciano Moggi su Wanda Nara

Lo stesso ex amministratore delegato bianconero Luciano Moggi si è soffermato anche su Wanda Nara, moglie e procuratrice della punta argentina Mauro Icardi.

Di recente la showgirl ha affermato che il futuro di suo marito è ancora in dubbio, non si sa se sarà a Milano o a Parigi, aggiungendo che qualsiasi decisione prenderà Maurito sarà condivisa da lei. A tal riguardo Moggi ha dichiarato: "Io credo che Wanda non debba dire certe cose perché non fa il bene di Mauro Icardi".

Moggi sul mercato della Juventus

Restando in tema mercato, Moggi negli ultimi giorni ha detto la sua anche sul mancato arrivo della punta Haaland alla Juventus. Il norvegese sta deliziando tutti anche al Borussia Dortmund dopo aver disputato la prima parte della stagione al Salisburgo.

A tal riguardo l'ex amministratore delegato bianconero ha sottolineato che è Haaland è sicuramente forte, ma è anche vero che la Juventus non può prendere tutti i giocatori. Inoltre un importante acquisto giovane è già stato fatto per la prossima stagione, ovvero Dejan Kulusevski. Il centrocampista offensivo attualmente in prestito al Parma arriverà infatti alla Juventus da luglio.