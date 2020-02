Cristiano Ronaldo è un campione straordinario che ogni settimana regala grandi prodezze ai tifosi della Juventus. In questi anni, CR7 ha battuto diversi record e ha infranto davvero ogni tipo di traguardo.

Il fenomeno portoghese ha segnato più di 700 gol e presto raggiungerà un nuovo straordinario record. Infatti, già sabato 22 febbraio Cristiano Ronaldo, nella sfida tra la Juventus e la Spal potrà tagliare il traguardo delle 1000 presenze.

Un nuovo traguardo per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha sempre voglia di migliorarsi e di raggiungere traguardi sempre più importanti.

Il fenomeno portoghese, nel corso di tutta la sua carriera, ha già tagliato diversi record ed è pronto a porsi nuovi obiettivi con la maglia della Juventus. Infatti, nel match contro la Spal, CR7 taglierà il traguardo delle mille presenze, un record che molti altri calciatori hanno raggiunto, ma l’attaccante juventino sarà il calciatore più veloce a staccare il pass della millesima apparizioni.

Cristiano Ronaldo ha alle spalle 18 anni di carriera e perciò batterà questo record in largo anticipo rispetto agli altri campioni che hanno giocato più di mille partite.

Finora CR7 ha disputato 835 partite con i club e 164 con la nazionale per un totale appunto di 999 apparizioni. Perciò sabato, a Ferrara staccherà il biglietto numero 1000 e lo farà in uno stadio dove non ha mai giocato. Infatti, lo scorso anno Cristiano Ronaldo non giocò al Paolo Mazza, visto che la Juventus aveva già messo in cassaforte lo scudetto e Allegri lo preservò in vista della Champions League.

Sabato 22 febbraio, invece, il portoghese - con ogni probabilità - sarà titolare e a Ferrara infrangerà un nuovo importante record.

Un tweet di Cristiano Ronaldo vale 800 mila euro

Cristiano Ronaldo è un personaggio molto amato dal mondo dei social e ogni suo post raccoglie milioni di like. Inoltre, ogni tweet di CR7 varrebbe una fortuna.

Infatti, stando ad una ricerca condotta da Hopper HQ un cinguettio del calciatore della Juventus avrebbe un valore commerciale di circa 800 mila euro.

Dunque, il fenomeno di Madeira si conferma come una delle star dei social.

Anche la sua compagna Georgina Rodriguez ha un grande seguito e spesso la bella modella condivide alcuni scatti della sua vita di tutti i giorni con CR7. Le immagini della festa a sorpresa per il compleanno del calciatore juventino hanno spopolato sui social. In quell’occasione Georgina fece anche un gradito regalo al suo compagno. La bella modella regalò a CR7 un’auto dal valore di oltre 100 mila euro, la quale ha ulteriormente impreziosito la sua collezione di automobili. Nel garage di Ronaldo ci sono anche una Bugatti e una Lamborghini.

Cristiano Ronaldo pensa alla gara contro la Spal

La Juventus, in questi giorni, si sta allenando in vista della gara contro la Spal. Per questa partita, Maurizio Sarri ritroverà Cristiano Ronaldo.

CR7, contro il Brescia, è stato tenuto a riposo, ma sabato 22 febbraio si riprenderà il suo posto da titolare. Insieme al portoghese, nell'attacco della Juventus, dovrebbero esserci Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Il numero 16 è in ballottaggio con Federico Bernardeschi che ha smaltito il problema al polpaccio accusato qualche settimana fa. In attacco però la Juventus potrebbe dover rinunciare a Gonzalo Higuain, che è alle prese con una lieve lombalgia e rischia di essere fuori causa per la gara contro la Spal.

L'obiettivo del Pipita è quello di rientrare per il match di Champions League del 26 febbraio contro il Lione.