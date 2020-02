Qualche settimana fa, Lapo Elkann aveva annunciato di aver siglato una partnership con Cristiano Ronaldo. L'imprenditore e CR7 hanno deciso di creare una linea di occhiali che porta proprio il nome del calciatore della Juventus. Nella serata di ieri, il fenomeno portoghese e lo stesso Lapo Elkann hanno postato, sui rispettivi profili social, lo spot per il lancio del loro nuovo prodotto. Inoltre, su Instagram Cristiano Ronaldo ha spiegato di essersi molto divertito sul set insieme a Lapo Elkann.

Nasce una nuova linea di occhiali di CR7

Cristiano Ronaldo, oltre ad essere uno dei calciatori più forti del mondo, è anche un uomo immagine e spesso lancia nuove campagne commerciali. Il brand CR7 ormai è conosciuto da tutti e adesso, grazie alla partnership con Italia Indipendent di Lapo Elkann, lancerà una nuova linea di Eyewear. Il calciatore della Juventus e il rampollo della famiglia Agnelli hanno siglato un accordo per i prossimi cinque anni. Inoltre, si stanno già vedendo i frutti di questa partnership visto che gli occhiali nati dalla collaborazione tra CR7 e Italia Indipendent nei primi nove giorni di prevendita hanno raggiunto risultati molto importanti.

Infatti, in termini di vendita i risultati sarebbero superiori al milione di euro in valore di mercato.

Presto la presentazione degli occhiali di Cristiano Ronaldo

La linea di occhiali nata dalla partnership tra Lapo Elkann e l’attaccante della Juve ha già raggiunto grandi successi e molto presto ci sarà la presentazione ufficiale della collezione. La presentazione in anteprima avverrà il 29 febbraio in occasione del Mido 2020, ovvero la più grande manifestazione dedicata al settore.

Ovviamente, la linea di occhiali del fenomeno della Juventus sarà acquistabile a partire dalla prossima primavera estate nei negozi di ottica, ma chi vorrà potrà anche acquistarle negli e-commerce.

Cristiano Ronaldo pensa ai prossimi impegni

Cristiano Ronaldo, in questi giorni è particolarmente concentrato in vista dei prossimi importanti impegni che attendono la Juventus. Infatti, la prossima settimana, CR7 e compagni saranno impegnati in Champions League.

Questa è la competizione a cui il portoghese è maggiormente legato e perciò sta lavorando per essere al top in vista della gara contro il Lione. Prima, però, di focalizzarsi solo sulla sfida contro i francesi, la Juventus e Cristiano Ronaldo dovranno pensare alla Spal. Infatti, domani alle 18:00 i bianconeri saranno in campo proprio per affrontare il club ferrarese e CR7 guiderà l'attacco juventino. In avanti, insieme al numero 7 juventino, ci saranno Paulo Dybala e uno fra Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi.