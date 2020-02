La Juventus si sta preparando in vista della gara di domenica 16 febbraio contro il Brescia. I bianconeri devono ritrovare la vittoria visto che sono reduci da una sconfitta e un pareggio. La Juventus non sta attraversando un momento facile e i giocatori più rappresentativi stanno cercando di dare la scossa a tutto l'ambiente e stanno supportando Maurizio Sarri al massimo. Di certo però i bianconeri devono dare di più, come ha spiegato Rodrigo Bentancur ai microfoni di Sky Sport. L'uruguaiano ha sottolineato che, come ha detto Leonardo Bonucci, tutti devono dare di più: "È la cosa più importante e che ha portato la società a vincere tanto".

La Juventus è prima in campionato

In questi giorni si è discusso molto dei risultati altalenanti che sta conseguendo la Juventus, ma la squadra di Sarri è prima in campionato, è agli ottavi di Champions ed è in semifinale di Coppa Italia, perciò è in corsa su tutti i fronti ed è in linea con gli obiettivi fissati dalla dirigenza bianconera a inizio stagione. Proprio di questo aspetto ha parlato Rodrigo Bentancur: "Io vedo che la squadra sta molto bene" ha dichiarato il numero 30 juventino, che poi ha aggiunto che forse alla Juventus manca un po' il gioco e che sotto questo aspetto lui e i suoi compagni non stanno facendo benissimo.

Bentancur ha anche spiegato che in allenamento i bianconeri fanno molto bene e perciò lui e i suoi compagni sono contenti e sanno che la strada è quella giusta, perciò la Vecchia Signora deve continuare a lavorare per migliorare ancora.

La Juventus ha grandi attaccanti

Una delle critiche che in questi giorni è stata mossa alla Juventus è che il centrocampo non segna abbastanza. Infatti, i mediani bianconeri non trovano la via della rete da diversi mesi e al momento le marcature stanno arrivando solo grazie a Cristiano Ronaldo.

A Rodrigo Bentancur è stato chiesto un parere proprio su questo aspetto: "Forse manca qualche gol ma, come detto prima, non stiamo segnando molto ma siamo in corsa su tutti e tre i fronti" ha detto il centrocampista juventino, che poi ha aggiunto che i centrocampisti fanno il loro lavoro che è quello di recuperare la palla, di stare ordinati e di far giocare la squadra. Dunque, come ha rivelato Rodrigo Bentancur, alla Juventus per fare i gol ci sono gli attaccanti, che tra l'altro stanno facendo molto.

Inoltre, adesso per i bianconeri ci saranno sfide molto importanti fra campionato e Champions League. In particolare, nelle prossime settimane, le partite cerchiate di rosso sono quelle contro il Lione e contro l'Inter. Questi due match possono aiutare la squadra a ritrovare la fame e la voglia di vincere, per Bentancur però, la partita più importante sarà un'altra ovvero quella contro il Brescia: "Dobbiamo ritrovare il gioco e ritornare a vincere, quelle partite sono ancora lontane per pensarci".

Bentancur si è preso la Juventus

In questa stagione Rodrigo Bentancur è uno dei giocatori che ha saputo ritagliarsi maggiore spazio.

Il giocatore ex Boca si è di fatto preso la titolarità e Maurizio Sarri difficilmente rinuncia a lui. Bentancur sa dare fisicità e dinamicità al centrocampo della Juventus ed è uno degli imprescindibili della mediana bianconera. L'uruguaiano ha parlato proprio del suo momento attuale: "Mi sento meglio ogni partita, i miei compagni mi dimostrano grande fiducia ogni giorno" ha dichiarato Rodrigo, che poi ha aggiunto che lui è molto tranquillo e vuole fare il meglio per la Juventus e pensa che questa sia la strada giusta da perseguire. Inoltre, il numero 30 juventino, domani, contro il Brescia, sarà titolare e guiderà la mediana di Sarri.