Momento davvero molto delicato per la Juventus, che contro il Lione, nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, è stata sconfitta inaspettatamente per 1-0. La squadra bianconera non ha mai tirato in porta, un evento che negli ultimi quindici anni è capitato solo due volte, ovvero nel 2006 contro l'Arsenal e nel 2014 contro l'Atletico Madrid. Si tratta di un dato davvero sorprendente, se si pensa al potenziale offensivo della Juventus, squadra che può schierare in attacco campioni come Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Sulla questione è intervenuto anche il noto giornalista Enzo Bucchioni, il quale ha parlato di "fallimento di un’idea di calcio", sottolineando come Maurizio Sarri faccia molta fatica a trasmettere concetti alla squadra, come peraltro lui stesso ha dichiarato dopo la sconfitta contro il Lione in Champions League. Secondo Bucchioni, ci sarebbero problemi nello spogliatoio bianconero; a questo proposito, sono da evidenziare anche le dichiarazioni di Leonardo Bonucci, che ha parlato di una squadra deconcentrata già dal riscaldamento.

Bucchioni ha fatto riferimento anche il fatto che Sarri potrebbe essere esonerato in caso di sconfitta contro l'Inter.

Bucchioni: 'Potrebbe scattare l’idea di richiamare Allegri ancora sotto contratto'

Secondo Enzo Bucchioni, il presidente Andrea Agnelli si sarebbe pentito di avere ingaggiato Maurizio Sarri. L'ex tecnico del Napoli, in effetti, non è ancora riuscito a trasmettere le proprie idee di gioco alla rosa della Juventus, ma soprattutto non si starebbe dimostrando un buon gestore, a differenza di Massimiliano Allegri.

Per Bucchioni, siamo arrivati al momento cruciale della stagione per la Juventus; la sfida contro l'Inter sarà decisiva per lo scudetto, mentre il 17 marzo i bianconeri avranno in programma il ritorno contro il Lione. 'Il match contro l'Inter sarà decisivo per il futuro di Sarri; la Juventus in genere non licenzia gli allenatori, ma se dovesse perdere contro i nerazzurri, il discorso potrebbe cambiare', ha scritto Bucchioni nel suo editoriale per "Tuttomercatoweb.com".

Il noto giornalista ha aggiunto che una eventuale sconfitta contro l'Inter potrebbe spingere Andrea Agnelli a richiamare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. 'La soluzione più logica. Questo gruppo è ancora il suo e lui tornerebbe con una straordinaria spinta emotiva. La Grande Rivincita', ha aggiunto Bucchioni.

Intanto, la Lega di Serie A ha deciso che il match di domenica 1° marzo che metterà di fronte Juventus ed Inter si disputerà a porte chiuse, a causa del Coronavirus.