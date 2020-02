Nella sconfitta contro il Lione per 1 a 0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League tanti giocatori bianconeri hanno evidentemente giocato sottotono. La reazione della squadra di Sarri è arrivata solo nel secondo tempo, in particolar modo negli ultimi minuti della partita, quando la Juventus è riuscita a schiacciare nella propria area il Lione di Rudi Garcia. Sono pochi i giocatori che hanno meritato la sufficienza, buona la prestazione in difesa di De Ligt e di Dybala nel settore offensivo.

A spiccare su tutti però come al solito è stato il portoghese Cristiano Ronaldo.

Come scrive Tuttosport, il portoghese è quello che si è dato più da fare nella Juventus, anche nel primo tempo, quando ha regalato un assist a Cuadrado non sfruttato, ed è andato vicino al gol con un tiro finito di poco fuori. Come è noto il portoghese non ha mai apprezzato la sconfitta, spesso infatti si arrabbia molto quando succede, ma dovrà trascinare la squadra nel ritorno all' 'Allianz Stadium'. Secondo il noto giornale sportivo torinese dovrà cercare di ripetere la prestazione della scorsa stagione dello scorso anno, quando la Juventus, dopo aver subito la sconfitta per 2 a 0 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, riuscì a ribaltare il match grazie proprio ad una tripletta del portoghese.

Tuttosport: 'Rabbia Ronaldo: ora dovrà fare come contro l'Atletico'

Un autentico trascinatore lo scorso anno, ma anche in questa stagione sta dimostrando tutta la sua importanza. Cristiano Ronaldo è evidentemente il marcatore più prolifico della Juventus in questa stagione, grazie a 21 gol in campionato in 21 partite, 2 gol in Coppa Italia ed altri 2 in Champions League durante il girone di qualificazione agli ottavi di finale.

I sostenitori bianconeri sperano che il suo bottino nella massima competizione europea possa incrementare ulteriormente, magari già dal ritorno contro il Lione. A differenza del match dello scorso anno contro l'Atletico Madrid, al portoghese basteranno due gol per ribaltare l'1-0 della squadra francese. Di certo, il giocatore, come scrive Tuttosport, è arrabbiato molto per la sconfitta ma probabilmente sarà pronto e carico per il ritorno.

Le prossime partite della Juventus

Intanto proverà a trascinare la Juventus in campionato, attesa dallo scontro diretto contro l'Inter domenica 1 marzo alle ore 20:45. La partita si giocherà a porte chiuse per il rischio contagio da Coronavirus. Per quanto riguarda invece il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, bisognerà aspettare martedì 17 marzo alle ore 21:00. Una partita che arriverà dopo una serie di match fondamentali sia per il campionato che per la qualificazione alla finale della Coppa Italia.