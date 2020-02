Non è sicuramente un buon momento per la Juventus, che ha subito una debacle assolutamente inaspettata contro il Lione, andando a perdere uno a zero in Francia. Una partita che ha fatto innervosire tutti i supporters bianconeri, che certamente non si sarebbero mai aspettati di vedere la Juventus sconfitta contro una squadra di certo inferiore tecnicamente. Intanto, continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie arrivano dalla Spagna; stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Diariogol.com", che sta monitorando con grande attenzione la situazione del Real Madrid, la Juventus avrebbe messo nel mirino Karim Benzema.

Il fortissimo attaccante francese è certamente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, nonostante l'età (è un classe 1987) e ha vinto tutto in coppia con Cristiano Ronaldo. L'ex Lione ha appena rinnovato con il Real Madrid e sta disputando un'ottima stagione a livello realizzativo, sotto la guida del suo mentore e amico Zinedine Zidane. Benzema si è dimostrato il partner perfetto per il campione portoghese e il club bianconero, stando a "Diariogo.com", vorrebbe riformare quella coppia del Real Madrid.

Mercato Juventus, Diariogol.com: 'Paratici avrebbe messo nel mirino Benzema'

Non si esclude, dunque, che il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici decida di puntare su Karim Benzema nella prossima sessione di calciomercato estivo. Il giocatore francese ha una valutazione tra i quaranta e i cinquanta milioni di euro e potrebbe essere il sostituto di Gonzalo Higuain (sul quale ci sono numerose voci di mercato che parlando di un suo possibile ritorno al River Plate).

Alla Juventus, Benzema potrebbe rivelarsi l'uomo giusto per rinforzare il reparto offensivo, che anche con Maurizio Sarri non sta dando buoni risultati.

Bisogna comunque ricordare che l'agente di Benzema ha dichiarato che il suo assistito ha firmato il rinnovo del contratto con il Real Madrid. Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane. La Juventus, comunque, com'è noto, segue da tempo anche Mauro Icardi, vero e proprio pallino di Fabio Paratici.

L'attaccante argentino è più giovane di Benzema (è un classe 1993) e potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain nella prossima sessione di calciomercato estivo. Stando alle ultime notizie trapelate, poi, un altro obiettivo per l'attacco della Juventus sarebbe Aouar, giocatore classe 1998 del Lione. Il giovane è stato uno dei migliori nel match vinto dai francesi contro la Juventus in Champions League. Il presidente del club transalpino, comunque, valuta Aouar almeno cinquanta milioni di euro, una cifra che la dirigenza bianconera non sarebbe disposta a spendere.