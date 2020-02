Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paul Pogba, uno dei principali obiettivi di mercato del club bianconero per rinforzare il reparto mediano. Stando a quanto riportano i media britannici, il centrocampista francese avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United nella prossima sessione di Calciomercato estiva, e la Juventus sarebbe la sua prima scelta. La Juventus accoglierebbe a braccia aperte Pogba, da sempre legato all'ambiente bianconero.

Sulla carta, il giocatore di origini transalpine sarebbe l'uomo ideale per offrire qualità e quantità al centrocampo. Per cercare di convincere il Manchester United a cedere Pogba, la Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto una contropartita tecnica gradita al club britannico. Come scrive il noto quotidiano inglese "Daily Star", infatti, il club bianconero potrebbe offrire al Manchester United il cartellino di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese piace moltissimo alla dirigenza dei Red Devils e potrebbe essere la chiave per arrivare a Pogba.

Mercato Juventus, Ramsey possibile contropartita tecnica per Pogba in estate

Aaron Ramsey non si è ancora ambientato alla Juventus, come ha dimostrato anche nel match contro il Brescia. Anche contro il club lombardo, infatti, il centrocampista gallese ha mancato l'occasione per emergere e fare la differenza. L'ex Arsenal non ha mai reso ai suoi livelli, dopo essere arrivato a parametro zero nella scorsa sessione di calciomercato estivo.

Ramsey potrebbe dunque tornare a giocare in Premier League: il Manchester United, stando a quanto scrive il quotidiano inglese "Daily Mail", lo starebbe seguendo con grande attenzione; anche il direttore sportivo del club bianconero Fabio Paratici preferirebbe cederlo ai Red Devils per arrivare a Pogba. Un altro giocatore seguito con grande attenzione dalla Juventus è Ilkay Gundogan. Il centrocampista classe 1990 del Manchester City potrebbe essere l'uomo giusto per rinforzare il reparto mediano nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Stando a quanto riporta il quotidiano inglese "The Sun", la Juventus lo avrebbe messo nel mirino. Il turco porterebbe certamente qualità in un reparto che il club bianconero cerca da tempo di migliorare. Bisogna comunque sottolineare che Adrien Rabiot sta crescendo di giornata in giornata. In ogni caso, il fatto che il Manchester City sia stato squalificato dalla Champions League per due anni potrebbe essere un assist per il club bianconero. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.