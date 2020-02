Lo scorso Calciomercato estivo è passato in secondo piano l'investimento da parte della Juventus per il terzino sinistro Luca Pellegrini. Il classe 1999 è stato inserito nella trattativa che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma, con un ricavo ulteriore per la società bianconera di 10 milioni di euro. Appena arrivato però la Juventus ha deciso di cederlo in prestito al Cagliari per completare il suo processo di maturazione: scelta azzeccata in quanto il ventenne si sta dimostrando uno dei migliori terzini sinistri della Serie A.

Inoltre è già finito nel giro della nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini: si è infatti seduto in panchina nell'ultimo match di qualificazione agli Europei 2020 dell'Italia contro l'Armenia. Una crescita seguita da vicino alla dirigenza bianconera, che come scrive ilbianconero.com potrebbe convincere la Juventus a tenerlo nella rosa della prossima stagione.

Juventus, Luca Pellegrini sarebbe pronto a tornare a Torino in estate

Durante il calciomercato invernale la dirigenza bianconera ha provato in tutti i modi ad acquistare una riserva di Alex Sandro, uno dei più impiegati in questa stagione dal tecnico bianconero Maurizio Sarri: negli ultimi giorni di gennaio è infatti sfumato lo scambio fra Juventus e Paris Saint Germain che avrebbe portato a Parigi De Sciglio e a Torino Kurzawa.

Come confermato dal direttore generale della società francese Leonardo, se la trattativa è saltata è perché i bianconeri non hanno voluto concretizzarla.

Il possibile motivo è perché dalla prossima estate si vuole puntare su Luca Pellegrini, pronto a rientrare dal prestito al Cagliari. Il terzino sinistro classe 1999 si giocherà il posto da titolare con Alex Sandro, anche perché la sua crescita tattica e tecnica di questa prima parte della stagione fa evidentemente pensare che possa diventare un riferimento della Juventus del futuro.

Lo stesso Maurizio Sarri lo apprezza molto in quanto è molto bravo nella fase offensiva: deve migliorare nelle marcature ma a 21 anni è destinato a diventare un punto fermo della Juventus e della nazionale italiana.

Juventus, i giocatori in prestito

Oltre a Luca Pellegrini, ci sono altri due giocatori che rientreranno a Torino dopo una stagione di prestito. Il difensore del Genoa Cristian Romero è stato acquistato la scorsa estate proprio dalla società ligure ed è rimasto in prestito una stagione a Genoa per completare il processo di maturazione.

A gennaio invece la Juventus ha acquistato dall'Atalanta il centrocampista offensivo Dejan Kulusevski, vera e propria rivelazione di questa stagione in Serie A. Il giocatore rimarrà in prestito fino a giugno al Parma per poi unirsi alla Juventus durante il ritiro estivo.