È sempre tempo di Calciomercato in casa Juventus. La squadra bianconera è al lavoro sul campo per preparare al meglio la prossima trasferta di Verona, mentre la dirigenza sta già pianificando il futuro per rendere ancor più competitiva la rosa.

Si guarda ovviamente alla prossima stagione, visto che ormai la campagna trasferimenti è definitivamente conclusa. D'altronde, già a gennaio la Juve ha dimostrato di essere concentrata sugli affari in prospettiva, e non a caso l'unico colpo messo a segno è stato quello che porterà Kulusevski a Torino in estate.

Il gioiello del Parma (ma di proprietà dell'Atalanta) cambierà casacca a fine stagione, e sembra proprio che la società di Andrea Agnelli si sia assicurata un talento in grado di fare la differenza in Serie A.

Intanto il direttore sportivo Paratici e i suoi collaboratori starebbero guardando ad altri potenziali campioni per la prossima finestra estiva del mercato, a partire da Federico Chiesa (Fiorentina) e Sandro Tonali (Brescia).

Calciomercato Juventus: Sancho e Chiesa sogni 'possibili'

Non è un mistero che Federico Chiesa sia un giocatore che piace alla Juventus, così come ad altri importanti club italiani ed europei.

L'esterno offensivo della Fiorentina nella scorsa estate è stato di fatto blindato dalla dirigenza viola, che giustamente ne ha fatto un punto di forza per questo campionato. Le cose però potrebbero cambiare a distanza di pochi mesi, infatti sembra che il club di Commisso sia disposto a sedersi al tavolo delle trattative a fronte di un'offerta congrua al valore del suo tesserato.

Di sicuro la Fiorentina non farà sconti sul prezzo.

Stesso atteggiamento dovrebbe avere il Borussia Dortmund, che tra le sua fila vanta un calciatore dalle doti tecniche straordinarie, Jadon Sancho. Questi, nonostante non abbia ancora compiuto 20 anni, riesce sempre a mettersi in evidenza e a fare la differenza. Il talento britannico sarebbe seguito con attenzione dalla Juventus, ma al momento pare sia in vantaggio il Liverpool per accaparrarselo durante il prossimo mercato.

Si cerca un terzino sinistro

Sarri per la prossima stagione vorrebbe almeno un nuovo elemento per la fascia sinistra difensiva. A luglio la Juventus dovrebbe riportare a casa Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Cagliari, ma potrebbe anche cercare di strappare Emerson Palmieri al Chelsea, calciatore che il tecnico apprezza molto.

Non è da sottovalutare nemmeno l'ipotesi Kurzawa, che già a gennaio era sembrato vicino a vestire la maglia bianconera nell'ambito di uno scambio (poi fallito) con De Sciglio. Il laterale del Psg (classe 1992) è in scadenza di contratto a giugno 2020 e dunque potrebbe essere ingaggiato a parametro zero in caso di mancato rinnovo.

Tonali obiettivo per la mediana

Sandro Tonali continua ad essere monitorato dalla Juventus, pronta a piombare su di lui nel calciomercato estivo. Il regista del Brescia sta giocando con regolarità in questo campionato di Serie A, e si sta facendo apprezzare nonostante la stagione non proprio positiva della sua squadra. In estate è probabile che cambi casacca, ma le "rondinelle" per lasciarlo partire chiederebbero una somma vicina ai 50 milioni di euro.