La Juventus è stata una delle protagoniste del Calciomercato invernale, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Tutti gli investimenti effettuati invece hanno riguardato il futuro, sono infatti arrivati tanti giovani per il settore giovanile, così come è stato acquistato per la prossima stagione il centrocampista offensivo ex Atalanta Dejan Kulusevski. Quest'ultimo rimarrà in prestito fino a giugno al Parma. Le cessioni sono servite non solo per alleggerire la rosa ma anche per sistemare il bilancio d'esercizio.

Ci attendiamo quindi un calciomercato estivo importante in tema acquisti: secondo calciomercato.it, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri avrebbe avanzato una richiesta alla dirigenza bianconera.

Vorrebbe infatti l'acquisto di un terzino sinistro che sia una valida alternativa all'attuale titolare della fascia Alex Sandro ed avrebbe fatto il nome di Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea e della nazionale italiana è stato già allenato da Sarri nella sua esperienza inglese. Attualmente non è considerato un titolare inamovibile da Frank Lampard ed è probabile quindi che possa lasciare il Chelsea a fine stagione.

Juventus, Sarri avrebbe fatto il nome per l'estate: Emerson Palmieri

Come scrive il noto sito calciomercato.it, la Juventus potrebbe decidere di investire in estate su un terzino sinistro. In questa stagione infatti i problemi di formazione sono arrivati soprattutto in quel ruolo in quanto l'attuale titolare Alex Sandro non ha un'alternativa di ruolo. Maurizio Sarri ha adattato in alcune partite Mattia De Sciglio, anche se quest'ultimo è un terzino destro.

Inoltre l’esterno italiano sta avendo in questa stagione diversi infortuni muscolari che non ne fanno un giocatore affidabile dal punto di vista fisico. Proprio per questo Il nome più chiacchierato in tema arrivi alla Juventus in estate è quello del nazionale italiano Emerson Palmieri.

In estate Luca Pellegrini rientrerà a Torino

Probabile quindi che possa lasciare il Chelsea a fine stagione: ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ed ha una valutazione di mercato di 25 milioni di euro.

La prossima stagione rientrerà a Torino anche il terzino sinistro Luca Pellegrini che sta giocando grandi partite con la maglia del Cagliari. Bisognerà vedere se la Juventus lo confermerà o se il ritorno a Torino sarà solo di passaggio. Non è escluso che l'eventuale arrivo di Emerson Palmieri possa portare alla cessione di Alex Sandro, che ha sempre molto mercato in Premier League.

Oltre a rinforzare la fascia sinistra ci attendiamo un importante investimento in estate anche a centrocampo: i nomi più chiacchierati a tal riguardo sono quelli di Paul Pogba del Manchester United e Sandro Tonali del Brescia.