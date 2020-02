Il Calciomercato estivo potrebbe regalare clamorosi colpi di scena. Sono infatti molti i giocatori di top club europei che potrebbero lasciare le rispettive società di appartenenza. Uno dei più chiacchierati resta quello di Mauro Icardi, la punta argentina attualmente è in prestito al Paris Saint Germain dall'Inter con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un rapporto non ideale della punta argentina con alcuni giocatori dello spogliatoio della squadra francese.

Non è quindi escluso che il giocatore decida di non rimanere in Francia, magari aspettando una chiamata dall'Italia. Come è noto il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici segue da tempo Mauro Icardi e già la scorsa estate avrebbe voluto portarlo in bianconero. La volontà dell'Inter di non cederlo alla Juventus è stata decisiva e l'argentino è poi finito al Paris Saint Germain. Proprio la società francese potrebbe essere fedele alleata della Juventus nella trattativa che potrebbe portare l'argentino a Torino.

Juventus, Pjanic al PSG per arrivare ad Icardi

Secondo SportMediaset, la Juventus potrebbe decidere di offrire un'importante carta al Paris Saint Germain per arrivare a Mauro Icardi.

Si potrebbe infatti sviluppare uno scambio fra Juventus e PSG, con Icardi a Torino e Miralem Pjanic a Parigi. Il regista bosniaco è apprezzato moltissimo dalla dirigenza francese che pur di acquistarlo sarebbe pronta ad esercitare il diritto di riscatto sul cartellino di Mauro Icardi. In questo modo si svilupperebbe uno scambio alla pari, con i due giocatori valutati entrambi 70 milioni di euro. Il regista bosniaco in passato ha speso diverse parole di apprezzamento nei confronti del Paris Saint Germain e di certo apprezzerebbe un'eventuale esperienza professionale in una grande squadra come il PSG.

La stagione di Miralem Pjanic

Una stagione complicata quella del regista bosniaco, anche se nella prima parte della stagione è stato spesso decisivo nelle vittorie della Juventus. In questa fase della stagione sta pagando un calo psico-fisico che inevitabilmente sta pesando anche sul rendimento della Juventus. L'eventuale partenza a fine stagione di Miralem Pjanic potrebbe portare la società bianconera ad investire su un altro regista.

Dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni su un interesse bianconero per il centrocampista del Chelsea Jorginho. Quest'ultimo tornerebbe volentieri a lavorare con Maurizio Sarri dopo le esperienze al Napoli e la scorsa stagione nel Chelsea. Per quanto riguarda invece l'arrivo di Icardi potrebbe essere la soluzione ideale per valorizzare al massimo il gioco di Cristiano Ronaldo.