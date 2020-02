Il mercato effettuato dalla Juventus durante il mese di gennaio ha riguardato prettamente investimenti per il futuro. Sono arrivati, infatti, importanti rinforzi per il settore giovanile mentre è stato anticipato già nel Calciomercato invernale l'acquisto del centrocampista offensivo, ex Atalanta, Dejan Kulusevski. Quest'ultimo rimarrà in prestito al Parma fino a fine stagione come concordato con la società ducale. A proposito dei giovani, la Juventus ha ufficializzato ben otto acquisti utili sia per la Primavera che per la Juventus under 23.

Il primo arrivo in ordine di tempo è stato il centrocampista offensivo argentino Matias Soulé. Il classe 2003 è un ex giocatore del Velez Sarsfield, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha lavorato molto l'anno scorso per cercare di convincere il giovane a scegliere i bianconeri. Su di lui c'era anche l'interesse di Barcellona, Real Madrid e Monaco. A proposito di argentini, di recente, è stato definito anche l'innesto del centrocampista classe 2001 Barrenechea. Quest'ultimo era arrivato la scorsa estate al Sion in sinergia con la Juventus: 'parcheggio' in Svizzera fino a gennaio per poi portarlo a Torino appunto durante il calciomercato invernale. Sarà un importante rinforzo per la Primavera di Lamberto Zauli.

Juventus, gli acquisti di gennaio: da Kulusevski a Soulé, tutti i nomi

Per la Primavera sono arrivati altri tre giocatori con grandi potenzialità: il terzino sinistro classe 2002 ex Nantes Jean Claudé Ntenda, soprannominato in Francia il nuovo 'Benjamin Mendy', stessa età per l'esterno offensivo del Sion Yannick Cotter mentre, sempre dalla Svizzera, è arrivato il classe 2003 Kristian Sekularak, ex Servette.

Innesti anche per la Juventus under 23 di Fabio Pecchia, che potrà contare sul terzino sinistro ex Hellas Verona Wesley, il classe 2000 sarà una valida alternativa per il tecnico campano. Importante investimento anche per la punta ex Sampdoria (nella prima parte della stagione in prestito al Cittadella) Giacomo Vrioni. La Juventus, in cambio, ha girato alla società ligure ben tre giocatori: Nicolò Francofonte, Erik Gerbi e Matteo Stoppa.

Juventus, scambio con il Barcellona Matheus Pereira-Alejandro Marques

Molto chiacchierato a livello mediatico lo scambio fra Barcellona e Juventus che ha portato nella città catalana il centrocampista offensivo Matheus Pereira e a Torino la punta classe 2000 Alejandro Marques. Un acquisto che potrebbe rivelarsi importante per Fabio Pecchia, parliamo infatti della punta della nazionale spagnola under 19. Dotato di un fisico importante (è alto 1,90 mt), ha un buon senso del gol ma deve migliorare nel carattere. Gli innesti di Marques e Vrioni spiegano le ambizioni della Juventus under 23, ovvero cercare di qualificarsi per i play off del campionato di Serie C.