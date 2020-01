Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, sarebbe alla ricerca di un terzino di alto livello per rinforzare la rosa. Come riporta il noto quotidiano spagnolo "Fichajes.net", il club bianconero sarebbe fortemente interessato ad Alex Telles. Il giocatore fa parte da tempo della nazionale brasiliana e milita nelle fila del Porto. Inoltre, conosce molto bene il campionato italiano, dal momento che ha indossato la maglia dell'Inter qualche anno fa.

Sempre stando alla stampa spagnola, la Juventus avrebbe pronti ben venticinque milioni di euro per cercare di strappare al club portoghese il talentuoso giocatore. Ricordiamo, poi, che Alex Telles ha passaporto italiano e una clausola rescissoria da quaranta milioni di euro. Il direttore sportivo del club bianconero, Fabio Paratici, starebbe pensando a lui per rimpolpare la corsia difensiva di sinistra, che al momento possono contare solo su Alex Sandro, con Danilo e Mattia De Sciglio che sono giocatori adattati.

Non si esclude che l'operazione vada in porto in questa sessione di calciomercato invernale. Il contratto di Alex Telles, infatti, scade nel giugno del 2021 e il giocatore avrebbe più volte rifiutato il rinnovo con il Porto.

Il difensore brasiliano, che ha ventisette anni, diventerebbe il sostituto di Alex Sandro. Quest'ultimo, infatti, è stato il giocatore più impiegato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri finora. Telles è un calciatore di grande esperienza, che potrebbe rivelarsi utile per la causa bianconera, dal momento che la Juventus punta dichiaratamente al "Triplete" in questa stagione. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita. Uno dei giocatori che dovrebbe lasciare la Juventus in questa sessione invernale è Emre Can. Il centrocampista classe 1994 della nazionale tedesca, stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, avrebbe trovato l'accordo per il passaggio al Borussia Dortmund. L'ex centrocampista del Liverpool, infatti, sarebbe disposto a tagliarsi una parte dello stipendio per lasciare la Juventus. Emre Can non ha un buon rapporto con il tecnico Maurizio Sarri, che non lo mai considerato.

Il club bianconero, in ogni caso, non ha alcuna intenzione di fare sconti per il giocatore tedesco di origini turche.