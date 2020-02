La Juventus è stata protagonista del Calciomercato invernale soprattutto in tema cessioni, piazzando sul mercato diversi esuberi (Perin, Pjaca, Mandzukic e Emre Can) e l'unico investimento è stato quello sul centrocampista offensivo Dejan Kulusevski. Quest'ultimo arriverà in estate a Torino, mentre per adesso resterà in prestito al Parma fino a fine stagione.

Nelle ultime ore di mercato i bianconeri avevano intavolato una trattativa con il Paris Saint Germain, che avrebbe portato De Sciglio a Parigi e Kurzawa a Torino.

Come ha dichiarato il direttore generale del PSG Leonardo, la Juventus si sarebbe però poi rifiutata di imbastire lo scambio. Non è escluso che i bianconeri decidano comunque di portare il terzino francese, magari in estate, quando il giocatore potrà liberarsi a parametro zero. Kurzawa ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e probabilmente lascerà Parigi per fare una nuova esperienza professionale. Oltre la Juventus, sul terzino francese ci sarebbe anche l'interesse dell'Inter, potrebbe quindi delinearsi una vera e propria sfida di mercato fra due delle società che stanno lottando per vincere il campionato.

Il giocatore è stato accostato anche all'Arsenal.

Juventus, possibile interesse in estate per Kurzawa

Come scrive il 'Corriere dello Sport', i bianconeri non avrebbero rinunciato ad arrivare al terzino francese Leowyn Kurzawa. Quest'ultimo potrebbe essere l'ennesimo colpo a parametro zero per la dirigenza bianconera, che negli ultimi anni ha abituato i suoi sostenitori ad acquisti in scadenza di contratto.

Basti ricordare i vari Emre Can, Ramsey o Rabiot, quest'ultimo arrivato la scorsa estate proprio dal Paris Saint Germain (dove gioca anche Kurzawa).

L'esigenza della Juventus è quella di dare un'alternativa importante ad Alex Sandro, che attualmente è l'unico a non avere una "riserva" di ruolo in rosa. La prossima stagione però tornerà anche dal prestito Luca Pellegrini, terzino sinistro che sta dimostrando tutto il suo valore con la maglia del Cagliari.

Inoltre a gennaio si era parlato per l'estate di un interesse della Juventus per Emerson Palmieri, probabilmente però solo se i bianconeri decidessero di cedere Alex Sandro.

Il mercato della Juventus

Come è noto la Juventus è sempre attenta ai giocatori a parametro zero. Da valutare la situazione del centrocampista offensivo del Chelsea Willian e del terzino destro del PSG Meunier che da tempo piacciono alla dirigenza bianconera.

La Juventus dovrebbe investire anche su un centrocampista di qualità e secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe decidere di acquistare il mediano del Manchester United Paul Pogba.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato è da valutare la situazione Icardi. Il PSG potrebbe riscattarlo dall'Inter, ma non è escluso che la Juventus decida di fare un'offerta alla società francese per l'argentino.