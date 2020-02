Dopo la brutta sconfitta per 2-1 contro il Verona, arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero avrebbe intenzione di rinforzare il reparto mediano nella prossima sessione estiva.

Il centrocampo della Juventus, infatti, ha mostrato delle lacune notevoli anche nell'ultima partita di campionato disputata. Pjanic ha commesso degli errori grossolani, così come Bentancur, mentre Rabiot non sembra ancora essersi ambientato a Torino. Stando alle ultime notizie trapelate, l'ultima idea della Juventus per rinforzare il centrocampo sarebbe Jorginho.

Il giocatore italo-brasiliano sta disputando un'ottima stagione al Chelsea, che lo ha comprato due anni fa per cinquantacinque milioni di euro, su indicazione di Maurizio Sarri.

Proprio l'attuale tecnico bianconero lo ha fatto diventare uno dei migliori calciatori nel suo ruolo, quando i due erano al Napoli. Dopo un anno di alti e bassi, ora Jorginho è diventato il fulcro del gioco del Chelsea, per la soddisfazione del tecnico dei Blues Frank Lampard e dei tifosi del club londinese. Come riporta il noto quotidiano "Tuttosport", la Juventus starebbe seguendo con grande attenzione la situazione del giocatore ex Napoli, molto stimato da Maurizio Sarri.

Mercato Juventus, idea Jorginho per l'estate

L'agente di Jorginho, Joao Santos, ha rivelato: "Sta disputando un'ottima stagione, sicuramente arriveranno delle proposte importanti nella prossima sessione di calciomercato estiva. Nel suo ruolo, infatti, non ci sono tanti elementi di alto livello. La Juventus è un'ipotesi, che naturalmente valuteremo insieme con la dirigenza del Chelsea". Dalle parole dell'agente di Jorginho, dunque, si capisce che ci sono stati dei contatti con il club bianconero.

La chiave dell'eventuale operazione di mercato sarebbe Maurizio Sarri. Jorginho, infatti, era il motore del gioco del Napoli di Sarri, una squadra che per il calcio espresso stupì tutta Europa. Il giocatore italo-brasiliano, peraltro da tempo nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, potrebbe essere l'uomo giusto per la Juventus del futuro (specialmente se il club bianconero dovesse decidere di cedere Miralem Pjanic).

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Intanto, la Juventus non molla Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan, con scadenza di contratto con i rossoneri nel 2021, non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo e la strada sembra essere abbastanza in salita. La Juventus sta osservando la situazione ed è in costante contatto con il procuratore del numero uno rossonero, Mino Raiola.