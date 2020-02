L'ultima giornata di campionato possiamo definirla quella delle occasioni perse per le società che lottano per il campionato. Prima l'Inter, che è stata fermata 1 a 1 dal Cagliari in casa, poi la Lazio, che ha pareggiato nel derby contro la Roma, infine la Juventus, che ha rimediato una pesante sconfitta contro il Napoli al 'San Paolo'. Proprio i bianconeri avrebbero potuto sfruttare il mezzo passo falso delle due inseguitrici e potevano portarsi a + 6 sull'Inter e potenzialmente a +5 sulla Lazio (che deve recuperare una partita di campionato contro l'Hellas Verona).

A tal riguardo ha parlato l'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio, vera e propria bandiera della Juventus dal 2008 al 2018. L'ex giocatore, intervistato da Sky Sport, ha detto la sua sulla prossima giornata di campionato confermando che da adesso in poi le grandi squadre non potranno più sbagliare se vorranno ambire ai loro obiettivi stagionali. Inoltre non saranno ammessi più passi falsi nei match clou, come invece è successo alla Juventus sia contro la Lazio che contro il Napoli.

'In questo momento Juventus, Inter e Lazio dovranno guardare a loro stesse"

Lo stesso Marchisio ha parlato del weekend calcistico di Serie A, sottolineando che sarà molto importante per le squadre di vertice dopo i passi falsi della precedente giornata.

Ha poi dichiarato "in questo momento Juventus, Inter e Lazio dovranno guardare a loro stesse". Da questo momento in poi infatti si entra nel vivo della stagione, aumenteranno gli impegni in quanto torneranno anche le Coppe (la Juventus è impegnata in Champions League, l'Inter in Europa League). Marchisio ha poi aggiunto: "Sarà importante non sbagliare più per non restare troppo indietro. Non ci potranno essere più passi falsi".

Le prossime partite di Juventus, Inter e Lazio

Come ha ribadito Marchisio, sia Juventus che Inter e Lazio sono attese da partite complicate, con le prime due che dovranno necessariamente dedicare attenzione anche alle coppe europee e alla Coppa Italia. Questa domenica la Juventus se la vedrà contro la Fiorentina alle ore 12:30 all' 'Allianz Stadium' mentre la Lazio è attesa dal match casalingo contro la Spal alle 15.

Posticipo per l'Inter, che giocherà al 'Friuli' contro l'Udinese. Mercoledì 5 febbraio la Lazio recupererà la partita di Serie A (posticipata per la Supercoppa Italiana) contro l'Hellas Verona mentre la giornata successiva la squadra di Juric sarà avversaria della Juventus nell'anticipo delle ore 20:45 al 'Bentegodi'. Match fuori casa per la Lazio, che giocherà domenica 9 febbraio alle ore 18:00 contro il Parma. Il big match della giornata però sarà il derby di Milano, Inter-Milan si giocherà alle ore 20:45.