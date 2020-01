Christian Eriksen è il calciatore più prezioso della Serie A. Nella giornata di oggi, martedì 28 gennaio, l'Inter ha ufficializzato l'acquisto del giocatore danese classe 1992.

Eriksen arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham, con un contratto che lo lega all'Inter fino al 30 giugno 2024. Un acquisto d'altri tempi, che regala all'Inter anche la soddisfazione di avere in rosa il calciatore dal più alto valore di mercato nel campionato italiano. Come riporta Transfermarkt, il nuovo numero 24 dell'Inter riscrive la speciale classifica dei calciatori più preziosi in Serie A.

Con i suoi 90 milioni di euro di valore di mercato, Christian Eriksen scalza lo juventino Paulo Dybala, fermo ad 85 milioni di euro. Eriksen è uno dei tre interisti nella top ten del noto sito tedesco, gli altri sono Lautaro Martinez (terzo, 80 mln) e Romelu Lukaku (quinto, 75 mln di euro).

Quattro invece le presenze bianconere nella top ten di Transfermarkt. Oltre al menzionato Paulo Dybala, anche il difensore de Ligt, l'attaccante Cristiano Ronaldo e il centrocampista Pjanic sono tra i calciatori più preziosi della Serie A secondo tale classifica.

Serie A, i calciatori più preziosi: Chiesa è l'unico italiano

La lotta tra Inter e Juventus, anche nella speciale classifica dei calciatori più preziosi della Serie A, viene completata da giocatori di Napoli, Lazio e Fiorentina. Sesto posto per Kalidou Koulibaly (valore di mercato pari a 75 milioni di euro), calciatore senegalese con cittadinanza francese di proprietà del Napoli. Il laziale Milinkovic-Savic (centrocampista) si posiziona all'ottavo posto con un valore di mercato di 70 milioni di euro.

La top ten viene completata da Federico Chiesa (60 milioni di euro), unico italiano presente nella classifica dei calciatori più preziosi in Serie A. A sorpresa, nessuna presenza per Milan e Roma.

Di seguito la classifica completa delle prime dieci posizioni pubblicata da Transfermarkt.it:

1°: Christian Eriksen (27 anni, centrocampista Inter) - 90 milioni di euro

2°: Paulo Dybala (26 anni, attaccante Juventus) - 85 mln di euro

3°: Lautaro Martinez (22 anni, attaccante Inter) - 80 mln di euro

4°: Matthijs de Ligt (20 anni, difensore Juventus) - 75 mln di euro

5°: Romelu Lukaku (26 anni, attaccante Inter) - 75 mln di euro

6°: Kalidou Koulibaly (28 anni, difensore Napoli) - 75 mln di euro

7°: Cristiano Ronaldo (34 anni, attaccante Juventus) - 75 mln di euro

8°: Sergej Milinković-Savić (24 anni, centrocampista Lazio) - 70 mln di euro

9°: Miralem Pjanić (29 anni, centrocampista Juventus) - 70 mln di euro

10°: Federico Chiesa (22 anni, attaccante Fiorentina) - 60 mln di euro.