Nonostante l'età che avanza, attualmente i giocatori più forti del mondo restano Cristiano Ronaldo e Messi. Una 'rivalità' sportiva, quella fra i due, che oramai prosegue da oltre 10 anni, con i due che hanno dominato anche negli ultimi anni la classifica del Pallone d'Oro. Probabilmente resteranno sulla cresta dell'onda ancora per qualche anno, ma di certo il nuovo che avanza potrebbe raccogliere l'eredità di questi campioni. Proprio Cristiano Ronaldo, in una recente intervista organizzata dalla Nike sul profilo ufficiale di Instagram, si è soffermato sul futuro del calcio mondiale, facendo un nome su tutti.

Il portoghese, rivolgendosi ad un suo piccolo fan che lo ha intervistato, ha dichiarato: "Kylian Mbappé è il futuro del calcio, ha un talento incredibile, unico". La punta francese è quindi considerata dal portoghese il potenziale migliore al mondo del futuro, grazie alla sua abilità tecnica unita alla velocità che lo rendono già adesso una delle migliori punte a livello mondiale.

L'apprezzamento di Ronaldo per Mbappé

Nonostante sia un classe 1998, Mbappé è già adesso uno dei migliori realizzatori a livello mondiale.

Dopo essere cresciuto nel Monaco (dal 2015 al 2017 ha raccolto 41 presenze realizzando 16 gol), nel 2017 è passato al Paris Saint-Germain per una somma di circa 145 milioni di euro, più 35 milioni di bonus. L'acquisto del francese è stato il secondo più costoso della storia del Paris Saint-Germain, dietro solamente a quello di Neymar dal Barcellona (arrivato per circa 200 milioni di euro). Sul futuro di Mbappé sono state lanciate diverse indiscrezioni, ma è probabile che il giocatore almeno fino a giugno 2022 rimanga nella società parigina.

Mbappé interesserebbe alla Juventus

Chissà se le parole di Cristiano Ronaldo saranno un ulteriore incentivo per la Juventus a pensare all'acquisto della punta francese. Come è noto infatti il giocatore è evidentemente seguito dalla dirigenza bianconera e non è escluso che possa ereditare dopo il 2022 il posto di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il portoghese è legato alla società bianconera da un contratto fino a giugno 2022, anno in cui si disputerà il mondiale in Qatar.

Probabile quindi che Cristiano Ronaldo dopo tale manifestazione possa decidere di appendere gli scarpini al chiodo e quindi di lasciare la Juventus. L'eventuale acquisto di Mbappé ha un costo non di poco conto: attualmente è valutato intorno ai 200 milioni di euro (fonte transfermarkt). Se ipotizziamo la firma di un contratto quinquennale da almeno 20 milioni di euro a stagione, la società che vorrà acquistarlo dovrebbe investire una somma vicina ai 300 milioni di euro netti.